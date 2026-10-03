Μια σειρά εντυπωσιακών αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ευρημάτων σε ένα απομονωμένο σύμπλεγμα νησιών ανοικτά της Καλιφόρνιας προσφέρουν νέα στοιχεία για έναν κόσμο που έχει εξαφανιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και τροφοδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για το πότε και με ποιον τρόπο έφθασαν οι πρώτοι άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική.

Τα Νησιά Τσάνελ, στα ανοικτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, έχουν εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τόπο για την έρευνα της ανθρώπινης παρουσίας στην αμερικανική ήπειρο. Ανάμεσα στα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως ξεχωρίζουν ανθρώπινα λείψανα ηλικίας περίπου 13.000 ετών, αλλά και απολιθώματα πυγμαίων μαμούθ που κάποτε ζούσαν στην περιοχή.

Ο «Άνθρωπος του Άρλινγκτον Σπρινγκς» και η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα λείψανα του αποκαλούμενου «Άνθρωπου του Άρλινγκτον Σπρινγκς», τα οποία εντοπίστηκαν το 1959 στη νήσο Σάντα Ρόζα.

Τα οστά βρέθηκαν περίπου 11 μέτρα κάτω από στρώματα άμμου, λάσπης και χαλικιών. Μεταγενέστερες αναλύσεις τα χρονολόγησαν περίπου 13.000 χρόνια πριν, καθιστώντας τα ένα από τα αρχαιότερα χρονολογημένα ανθρώπινα ευρήματα στη Βόρεια Αμερική.

Η ανακάλυψη απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τους επιστήμονες, καθώς ενίσχυσε την άποψη ότι άνθρωποι βρίσκονταν στην αμερικανική ήπειρο πολύ νωρίτερα από ό,τι υποστήριζε για δεκαετίες η θεωρία που συνέδεε τους πρώτους κατοίκους αποκλειστικά με τον πολιτισμό Κλόβις.

Έφθασαν στην Αμερική από τη θάλασσα;

Η θέση στην οποία εντοπίστηκαν τα λείψανα έχει προσφέρει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο. Η παρουσία ανθρώπων στα Νησιά Τσάνελ πριν από περίπου 13.000 χρόνια υποδεικνύει ότι οι πρώτοι πληθυσμοί ήταν πιθανό να διέθεταν πλωτά μέσα και να μπορούσαν να μετακινούνται κατά μήκος των ακτών.

Η συγκεκριμένη εκδοχή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή θεωρία σύμφωνα με την οποία οι πρώτοι άνθρωποι πέρασαν από τη Σιβηρία στην Αμερική μέσω της Βερίγγειας και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τον νότο μέσω χερσαίων διαδρομών.

Μία από τις υποθέσεις που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι εκείνη της παράκτιας μετανάστευσης. Αρχαίοι πληθυσμοί ενδέχεται να ταξίδευαν με πλωτά μέσα κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού, αξιοποιώντας τα πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα της λεγόμενης «λεωφόρου των φυκιών».

«Αυτό συνδέεται με ολόκληρη την ιδέα μιας παράκτιας μετανάστευσης, μιας αρχαίας παράκτιας μετανάστευσης, κατά την οποία οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν πλωτά μέσα, θα παρέκαμπταν τους παγετώνες όταν τους συναντούσαν και θα συνέχιζαν την πορεία τους προς τα νότια μέχρι να φτάσουν στην Καλιφόρνια», εξηγεί ο καθηγητής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα, Τζον Τζόνσον.

Η σύνδεση με τους Τσουμάς

Ο Τζόνσον εκτιμά ότι οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στα Νησιά Τσάνελ πριν από χιλιάδες χρόνια συνδέονται με τους Τσουμάς, τον αυτόχθονα πληθυσμό που κατοίκησε τις κεντρικές και νότιες ακτές της σημερινής Καλιφόρνιας.

«Οι άνθρωποι εμφανίστηκαν σε αυτό το νησί πριν από περίπου 13.000 χρόνια και εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου στην ομάδα που γνωρίζουμε ως Τσουμάς», αναφέρει.

Το εύρημα προέρχεται από τη Σάντα Ρόζα, ένα από τα τέσσερα βόρεια Νησιά Τσάνελ. Στην ίδια ομάδα ανήκουν τα Σαν Μιγκέλ, Σάντα Κρουζ και Ανακάπα, ενώ νοτιότερα βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σάντα Καταλίνα, Σάντα Μπάρμπαρα, Σαν Κλεμέντε και Σαν Νίκολας.

Τα πυγμαία μαμούθ των Νησιών Τσάνελ

Η ανθρώπινη παρουσία δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο του χαμένου κόσμου που αποκαλύπτουν τα νησιά. Παλαιοντολόγοι έχουν εντοπίσει επίσης οστά πυγμαίων μαμούθ, ενός εξαφανισμένου είδους νάνου μαμούθ που ζούσε στα βόρεια Νησιά Τσάνελ.

Τα ζώα αυτά ήταν εντυπωσιακά μικρότερα από τα γνωστά μαλλιαρά μαμούθ. Το ύψος τους στους ώμους υπολογίζεται περίπου στα 1,4 έως 2,1 μέτρα και το βάρος τους γύρω στα 900 κιλά.

Για σύγκριση, τα μεγαλύτερα μαμούθ μπορούσαν να φθάσουν σε ύψος αρκετών μέτρων και να ζυγίζουν πολλούς τόνους.

Τα πυγμαία μαμούθ πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκαν άνθρωποι στα νησιά και σημειώνονταν σημαντικές κλιματικές μεταβολές. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την αιτία της εξαφάνισής τους.

Η άφιξη των Ευρωπαίων

Χιλιάδες χρόνια αργότερα, το 1542, στα Νησιά Τσάνελ έφθασε η ευρωπαϊκή εξερευνητική αποστολή του Χουάν Ροντρίγκεθ Καμπρίγιο.

Ο Πορτογάλος εξερευνητής, ο οποίος ταξίδευε για λογαριασμό της Ισπανίας, αναγκάστηκε να παραμείνει στην περιοχή όταν οι καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την αποστολή του να συνεχίσει προς τον βορρά.

Ο Καμπρίγιο πέθανε τον Ιανουάριο του 1543, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια σύγκρουσης.

Σήμερα, τα Νησιά Τσάνελ εξακολουθούν να αποτελούν ένα είδος φυσικού και αρχαιολογικού αρχείου. Τα ανθρώπινα λείψανα, τα απολιθώματα εξαφανισμένων ζώων και τα ίχνη αρχαίων οικισμών προσφέρουν στους επιστήμονες πολύτιμες πληροφορίες για μια περίοδο της ιστορίας της Βόρειας Αμερικής που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.