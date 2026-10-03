Σε νέα πυραυλική δοκιμή προχώρησε την Παρασκευή η Βόρεια Κορέα, εκτοξεύοντας βαλλιστικό πύραυλο με κατεύθυνση προς την Ανατολική Θάλασσα, γνωστή διεθνώς ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Την εκτόξευση εντόπισαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες παρακολουθούν την πορεία και τα χαρακτηριστικά του

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσαπυραύλου.

Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Χθες Παρασκευή, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει