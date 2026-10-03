Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας μετά τον θάνατο γυναίκας που είχε προσβληθεί από πνευμονική πανώλη. Την είδηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της περιοχής, ενώ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή μαζί της έχουν τεθεί προληπτικά σε καραντίνα.

Το θύμα είναι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η άτυχη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, φέρεται να μολύνθηκε από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Σε καραντίνα έχουν τεθεί έως και 200 άνθρωποι, με τους οποίους ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή η Σιπίλοβα, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

Ο Αλεξέι Τσιντένοφ, κυβερνήτης της Μπουργιατίας, είχε ενημερώσει νωρίτερα μέσω ανάρτησης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πως μια γυναίκα στη γειτονική περιφέρεια Ιρκούτσκ «πέθανε από πανώλη».

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Η πνευμονική πανώλη είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.