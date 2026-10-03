Νέα κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, με φερόμενο βασικό στόχο τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, απαγγέλθηκε σε 28χρονο Βρετανό, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο ίδιος άνδρας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με κατηγορία για τη δολοφονία, τον περασμένο Ιούλιο, γνωστής προσωπικότητας της βρετανικής συντηρητικής δεξιάς.

Σε βάρος του Τζόσουα Κέρι απαγγέλθηκε κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, για πράξεις μεταξύ της 31ης Μαΐου 2024 και της 8ης Ιουλίου 2026, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας.

Ο άνδρας αυτός είχε ήδη κατηγορηθεί τον Ιούλιο, για τη δολοφονία της πρώην βουλευτή και εκπροσώπου του Reform UK, της Αν Γουίντεκομπ, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νότια Αγγλία, σε ηλικία 78 ετών. Θεωρείται ύποπτος ότι τη σκότωσε χτυπώντας την στο κεφάλι με ένα σφυρί 21 φορές.

«Διενεργούμε εδώ και καιρό μια εξαιρετικά περίπλοκη έρευνα», δήλωσε η Βίκι Έβανς, εθνική συντονίστρια του τμήματος αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από ειδική ομάδα ντετέκτιβ, αναλυτών και ιατροδικαστών, οι οποίοι εργάστηκαν εξετάζοντας πολλές προσεγγίσεις της έρευνας, καταλήγοντας στην απαγγελία αυτής της κατηγορίας για πράξεις εξαιρετικής σοβαρότητας», δήλωσε η Έβανς.

Ο Κέρι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου την Τετάρτη.

Τον Αύγουστο, η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία άνοιξε εκ νέου μια έρευνα, η οποία είχε κλείσει έπειτα από διερεύνηση ενός έτους, για μια φερόμενη επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό που είχε στόχο την κατοικία του Νάιτζελ Φάρατζ στο νότιο Λονδίνο.

Αφότου ξανάνοιξε η υπόθεση, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δήλωσε ότι εντόπισε ένα στοιχείο που δεν είχε «διερευνηθεί» παλαιότερα.

Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK είχε δηλώσει στην εφημερίδα Daily Telegraph τον Απρίλιο ότι ένας αναμμένος εμπρηστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο κουτί αλληλογραφίας του σπιτιού του στις αρχές του περασμένου έτους. Ο Φάρατζ, ο οποίος απουσίαζε εκείνη την ημέρα, είχε μιλήσει τότε για «απόπειρα εμπρησμού».

Η δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των πολιτικών προσώπων.

Ο Τζόσουα Κέρι διέμενε στο Ρόδεραμ στη βόρεια Αγγλία, σε απόσταση περίπου 480 χιλιομέτρων από το χωριό στην κομητεία Ντέβον όπου ζούσε η Αν Γουίντεκομπ.

Ο ύποπτος είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της Γουίντεκομπ στο σπίτι της στο Χέιτορ, ένα γραφικό χωριό στο Εθνικό Πάρκο Ντάρτμουρ.

Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου είχαν αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου, πριν η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει την έρευνα και ότι επρόκειτο για «στοχευμένη επίθεση».