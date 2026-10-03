Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη νότια Σαουδική Αραβία από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα, σε ακόμη ένα περιστατικό της νέας κλιμάκωσης με τους Χούθι της Υεμένης.

Το συμβάν καταγράφηκε την Παρασκευή στην Αχάντ Ρουφέιντα, στην επαρχία Ασίρ, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να κινητοποιούνται μετά την πτώση των συντριμμιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας (SPA), ο βαλλιστικός πύραυλος είχε εκτοξευθεί από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι και καταστράφηκε κατά την αναχαίτισή του.

Ζημιές σε κτίριο και αυτοκίνητα

Από την πτώση των θραυσμάτων τραυματίστηκε κάτοικος ασιατικής καταγωγής, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα συντρίμμια προκάλεσαν παράλληλα υλικές ζημιές σε χώρο προσευχής στο εσωτερικό κτιρίου, καθώς και σε αριθμό οχημάτων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας έφθασαν στο σημείο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας.

Τρεις ακόμη πύραυλοι αναχαιτίστηκαν την Παρασκευή

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία καταγράφηκαν και άλλες πυραυλικές επιθέσεις προς το σαουδαραβικό έδαφος.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι με κατεύθυνση τη Χαμίς Μουσάιτ, πόλη που βρίσκεται επίσης στην επαρχία Ασίρ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, υποστράτηγο Τούρκι αλ Μάλικι, ένας από τους πυραύλους αναχαιτίστηκε περίπου στις 03:00, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν καταστραφεί άλλοι δύο που κατευθύνονταν προς την ίδια περιοχή.

Νέα κλιμάκωση στα σύνορα με την Υεμένη

Οι τελευταίες επιθέσεις εντάσσονται στην αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η εκεχειρία του 2022 είχε περιορίσει σημαντικά τις διασυνοριακές επιθέσεις.

Η Ασίρ, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία και κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.