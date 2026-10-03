Συναγερμός σήμανε για δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο, καθώς ο πλοίαρχός του ενημέρωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης.

Την αναφορά γνωστοποίησε η UKMTO, η αρμόδια βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η οποία λειτουργεί υπό το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το πλοίο βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν όταν δέχθηκε την επίθεση, ανέφερε η UKMTO.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σε διάστημα λίγων ωρών. Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.