Την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να διαθέσουν στην αγορά ποσότητες ντίζελ από τα αποθέματά τους χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ΗΠΑ και Ευρώπη επιχειρούν να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε θετική την ευρωπαϊκή κίνηση, η οποία ήρθε έπειτα από έντονες πιέσεις της Ουάσινγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

«Λοιπόν, ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι. Αλλά αυτό που έκανε η Ευρώπη ήταν σπουδαίο», ανέφερε ο Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Συμφωνία για 100 εκατ. βαρέλια

Η εξέλιξη ακολούθησε τη συμφωνία των χωρών της G7 για συντονισμένη αποδέσμευση συνολικά 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ντίζελ, καθώς προβλέπεται σημαντική ποσότητα να διοχετευθεί στην αγορά ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει μεγάλη ποσότητα ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα.

Η Ουάσινγκτον είχε αυξήσει την πίεση προς την Ευρώπη

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από ημέρες έντονων διαβουλεύσεων. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα από τη Γαλλία και τη Γερμανία, να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αυξηθεί η διαθέσιμη ποσότητα καυσίμων στη διεθνή αγορά.

Μάλιστα, η Ουάσινγκτον είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση που η Ευρώπη δεν προχωρούσε σε αντίστοιχες κινήσεις.

Η προοπτική αυτή είχε προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

«Δεν θα προχωρήσουμε σε απαγόρευση εξαγωγών»

Μετά τη συμφωνία, πάντως, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμό στις εξαγωγές.

«Η Ευρώπη έχει πολύ ντίζελ και πρόκειται να έχει σημαντική παγκόσμια συνεισφορά, όπως κι εμείς. Και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε στην απαγόρευση των εξαγωγών. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», δήλωσε.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απαγόρευση «ουδέποτε ήταν πραγματικά στο τραπέζι», μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του εξακολουθούσε να εξετάζει σοβαρά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Στα ύψη οι τιμές του ντίζελ

Οι κινήσεις των κυβερνήσεων έρχονται εν μέσω ισχυρών αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Οι τιμές του ντίζελ έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι διαταραχές στην προσφορά έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ είχε φθάσει την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, αυξάνοντας την πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η συμφωνία της G7 προβλέπει παράλληλα ότι οι συμμετέχουσες χώρες θα αποφύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά.