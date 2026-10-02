Η Ολίβια Όρας πήγε σε ιδιωτική κλινική στο Ελσίνκι για λιποαναρρόφηση. Λίγες ημέρες αργότερα, η 27χρονη influencer ήταν νεκρή. Η οικογένειά της αναζητά απαντήσεις, ενώ οι έρευνες στη Φινλανδία φέρνουν στο φως σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Plastic Surgery Center: από τον καθαρισμό ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τη φύλαξη ευαίσθητων στοιχείων ασθενών.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει η χρήση πλυντηρίου πιάτων για εξοπλισμό λιποαναρρόφησης. Δεν έχει, ωστόσο, αποδειχθεί ότι οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν συνδέονται με τον θάνατο της Όρας, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Influencer dies on the anaesthetic before the liposuction even starts



Olivia Oras was 27 the Finnish girl who went viral at 14 and starred in The Perfect Selfie



She ran a lung charity when she was not online



On 31 August she walked into a Helsinki clinic to have fat removed… pic.twitter.com/jN3g0nwzVm — 𝔾𝕣𝕚𝕗𝕥𝕪 (@TheGNPE) September 13, 2026

Έχασε τις αισθήσεις της πριν αρχίσει η επέμβαση

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle και όσα ανέφεραν οι γονείς της στην ερευνητική εκπομπή MOT, η Όρας έχασε τις αισθήσεις της κατά τη χορήγηση αναισθησίας, πριν ξεκινήσει η λιποαναρρόφηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως πιθανή πρόκληση θανάτου από βαριά αμέλεια, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν συνέβη ιατρικό λάθος.

Τον Σεπτέμβριο, η αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας ανέστειλε τη λειτουργία της κλινικής στην οδό Aleksanterinkatu, κρίνοντας ότι η ασφάλεια των ασθενών βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο.

فن لینڈ کی معروف 27 سالہ انفلوئنسر اولیویا اوراس (Olivia Oras) 3 ستمبر 2026 کو ایک مبینہ کاسمیٹک طریقۂ علاج کے بعد انتقال کرگئیں۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ ہیلسنکی کے ایک نجی کلینک میں جمالیاتی طریقۂ کار کے دوران بے ہوشی کی حالت میں چلی گئیں، جس کے بعد انہیں ہیلسنکی یونیورسٹی… pic.twitter.com/16DbBriP0m — Khabrain Digital (@daily_khabrain) September 10, 2026

Ιατρικός εξοπλισμός στο πλυντήριο πιάτων

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν προβλήματα στις διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσίευσαν φινλανδικά μέσα, εξοπλισμός λιποαναρρόφησης, μεταξύ του οποίου και υλικά μίας χρήσης, πλενόταν στο χέρι ή σε πλυντήριο πιάτων, κατά παράβαση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Οι σχετικές καταγγελίες δεν ήταν καινούργιες. Πρώην εργαζόμενοι είχαν αναφέρει στην εκπομπή MOT ήδη από το 2023 ότι σωληνάκια λιποαναρρόφησης μίας χρήσης καθαρίζονταν με υγρό πιάτων και επαναχρησιμοποιούνταν.

Η εποπτική Αρχή κατέγραψε επίσης ελλείψεις στην υγιεινή, στην πρόληψη λοιμώξεων, στη διαχείριση φαρμάκων και στη λειτουργία του χειρουργείου. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας.

Φάκελοι ασθενών σε ξεκλείδωτα συρτάρια

Ένα δεύτερο πεδίο ελέγχου αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με το Yle, οι επιθεωρητές βρήκαν έντυπους ιατρικούς φακέλους σε ξεκλείδωτα ντουλάπια και συρτάρια, όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Παράλληλα, δεν παρέλαβαν όλα τα αρχεία που χρειάζονταν για να εξετάσουν καταγγελίες ασθενών. Υπήρχαν ακόμη αναφορές για μεταγενέστερες αλλαγές σε φακέλους και για καταχώριση ιατρικών πληροφοριών στο σύστημα κρατήσεων ή σε email, αντί στο προβλεπόμενο σύστημα.

Η έλλειψη πλήρων αρχείων δημιουργεί ένα ουσιαστικό εμπόδιο: δυσκολεύει τον έλεγχο της φροντίδας που παρασχέθηκε και των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν.

Muere la 'influencer' Olivia Oras a los 27 años mientras le realizaban una liposucciónhttps://t.co/q1gtqf7Kb4 — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) September 11, 2026

Ζητούσε τα στοιχεία του επί δέκα χρόνια

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ασθενούς που είχε υποβληθεί σε αφαίρεση τατουάζ και, σύμφωνα με το Yle, προσπαθούσε επί περίπου δέκα χρόνια να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του.

Τον Ιούνιο του 2026, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διέταξε την εταιρεία να τα παραδώσει, χωρίς όμως να λυθεί το ζήτημα. Η επιχείρηση υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε εξυπηρετηθεί από την Plastic Surgery Center Helsinki Oy.

Η Αρχή επισήμανε, ωστόσο, ότι η ίδια εταιρεία είχε προηγουμένως αναγνωρίσει πως τον είχε αναλάβει. Μάλιστα, σε διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Καταναλωτικών Διαφορών το 2023, υποστήριζε ότι η φροντίδα του ήταν σωστή και ο φάκελός του πλήρης. Το Συμβούλιο είχε συστήσει την καταβολή αποζημίωσης.

Πλέον εξετάζεται διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση του GDPR, με την απόφαση να αναμένεται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο ποσό.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της κλινικής, Καρλ Γιόχαν Σβέντγεχολμ, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις τελευταίες κατηγορίες, σύμφωνα με το Yle. Κατά τους ελέγχους, φέρεται να αρνήθηκε παρατυπίες ή να δήλωσε άγνοια για ορισμένα από τα ευρήματα.

Για την οικογένεια της Ολίβια Όρας, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική. Οι παράλληλοι έλεγχοι εξετάζουν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά η απάντηση για τον θάνατο της 27χρονης αναμένεται από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.