Τρόφιμα, φάρμακα, πόσιμο νερό και βασική περίθαλψη: ακόμη και τα στοιχειώδη για την επιβίωση λείπουν από τους εγκλωβισμένους αμάχους στο Ολέσκι της Ουκρανίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πόλη, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση την οποία η αρμόδια Επίτροπος Ατζά Λαμπίμπ χαρακτήρισε «φρικτή».

«Πολίτες είναι παγιδευμένοι κάτω από την πολιορκία των ρωσικών δυνάμεων χωρίς να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, σε πόσιμο νερό και σε βασική περίθαλψη. Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, ζητώντας από τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον άμαχο πληθυσμό.

Oleshky’s 🇺🇦 civilians need food, water, medicine and safe passage.



Humanitarian aid must reach them. International humanitarian law must be respected.https://t.co/xSzy3AV5qV — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) October 2, 2026

Η βοήθεια είναι έτοιμη – Το ζητούμενο είναι να φτάσει στους ανθρώπους

Στην ανακοίνωσή της, η Λαμπίμπ υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει σε όσους τη χρειάζονται και ότι στους πολίτες πρέπει να επιτραπεί να εγκαταλείψουν την πόλη.

Όπως επισημαίνει, οι ανθρωπιστικοί εταίροι της ΕΕ είναι έτοιμοι να παραδώσουν βοήθεια, χρειάζονται όμως ασφαλή, συνεχή και αποτελεσματική πρόσβαση. Η Ένωση βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς, αναζητώντας τρόπους στήριξης και των ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα εδάφη.

«Η Ρωσία, ως δύναμη κατοχής, έχει σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου: οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διευκολύνεται», τόνισε.

Τρόφιμα και φάρμακα φτάνουν με drones

Το Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από το 2022. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters στις 28 Σεπτεμβρίου, ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι ουκρανικά drones μετέφεραν περίπου τέσσερις τόνους τροφίμων και ιατρικού υλικού σε 100 σημεία της πόλης.

Ο ίδιος υπολόγισε ότι εκεί παραμένουν περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους περίπου 50 παιδιά, και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν την αποχώρησή τους. Η αποστολή του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία έχει επίσης αναφερθεί σε πολύμηνες ελλείψεις τροφίμων και εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Για τους ανθρώπους που παραμένουν στην πόλη, η ευρωπαϊκή έκκληση αφορά δύο άμεσες ανάγκες: να μπορούν να προμηθευτούν όσα χρειάζονται για να ζήσουν και να έχουν ασφαλή δυνατότητα διαφυγής. Αυτή την πρόσβαση ζητά τώρα η Κομισιόν από τη Μόσχα.