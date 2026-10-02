Ιστορικό σημείο καμπής στον πόλεμο σηματοδοτεί η πρώτη επιχειρησιακή χρήση εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου από την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική εμπλοκή του τακτικού πυραύλου FP-7, γνωστού και με το προσωνύμιο «Πελεκάνος», δημοσιοποιώντας σχετικό βίντεο από την εκτόξευση.



Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Κίεβο αποκτά σταδιακά δική του δυνατότητα πυραυλικών πληγμάτων, μειώνοντας την απόλυτη εξάρτησή του από τα δυτικά οπλοστάσια.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Ο FP-7, δημιουργία της ουκρανικής Fire Point, διαθέτει εμβέλεια 250 χιλιομέτρων και πολεμική κεφαλή 200 κιλών. Αν και το βεληνεκές του περιορίζεται στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, η επιχειρησιακή του αξία είναι τεράστια.



Σε αντίθεση με τα drones που έχουν χαμηλότερη ταχύτητα και μικρότερη καταστροφική ισχύ, ο βαλλιστικός πύραυλος διαγράφει τροχιά που καθιστά την αναχαίτισή του εξαιρετικά δύσκολη.



Βασικός του στόχος είναι η καταστροφή των ρωσικών εκτοξευτών πριν εκείνοι πλήξουν ουκρανικές πόλεις, προσφέροντας μια οικονομικά βιώσιμη λύση απέναντι στους πανάκριβους πυραύλους αναχαίτισης Patriot.

Newly released footage of Ukrainian defense manufacturer Fire Point testing a ballistic missile.



The company currently has two variants undergoing development, the FP-7 and Moscow-ranged FP-9. pic.twitter.com/xyRIMqYQPa — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 20, 2026

Ο επόμενος στόχος και η αναβίωση της πολεμικής βιομηχανίας

Το πραγματικό στρατηγικό στοίχημα για το Κίεβο ακούει στο όνομα FP-9. Η Fire Point αναπτύσσει ήδη τον διάδοχο του «Πελεκάνου», έναν πολύ μεγαλύτερο βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια ικανή να πλήξει τη Μόσχα και κρίσιμες αμυντικές υποδομές βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.



Μια τέτοια εξέλιξη θα προσφέρει στην ουκρανική ηγεσία πλήρη αυτονομία στην επιλογή στόχων, απαλλάσσοντάς την από τους περιορισμούς που συνοδεύουν τη χρήση των αμερικανικών ATACMS.

Ukraine has announced the first combat use of its domestically developed FP-7 tactical ballistic missile.



President Zelensky is now calling for faster production of the missile, which has a range of 200 km and can carry a 200 kg warhead.



Despite the ongoing war with Russia,… pic.twitter.com/LKykCUdlLl — Current Report (@Currentreport1) October 1, 2026

Η εξέλιξη αυτή φέρει έντονο ιστορικό συμβολισμό. Τρεις δεκαετίες μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία αναβιώνει από το μηδέν τη βαλλιστική της βιομηχανία, αξιοποιώντας ακόμη και τεχνολογίες από την πολιτική αγορά, όπως τα ανθρακονήματα.



Παρά την αρχική σύγχυση του Σεπτεμβρίου, όταν αναφορά στον «Πελεκάνο» αφορούσε τελικά drone, η τωρινή ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη. Ο FP-7 μπορεί να μην ανατρέπει άμεσα τους συσχετισμούς, όμως ανοίγει τον δρόμο για τον FP-9, ο οποίος αναμένεται να θέσει το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας υπό άμεση και διαρκή απειλή.