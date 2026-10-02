Τον χωρισμό της από τον Έλον Μασκ αποκάλυψε δημόσια η Σιβόν Ζίλις, η οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία. Η ίδια ανέφερε ότι η σχέση τους έφτασε στο τέλος της χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προειδοποίηση, ενώ παράλληλα δημοσίευσε και στιγμιότυπο από προσωπικά μηνύματα που αντάλλαξαν λίγες ημέρες πριν.

Η Ζίλις, στέλεχος στον χώρο της τεχνολογίας, έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι είναι δύσκολο να περάσει κάποιος «από ερωτευμένος σε μια εβδομάδα χωρίς προειδοποίηση», σημειώνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να νοιάζεται βαθιά για τον Μασκ.

«Πονάω, αλλά νοιάζομαι βαθιά για τον Ε και θα ζητωκραυγάζω πάντα για την ευτυχία του», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχόμενη στον Έλον Μασκ «όλο τον κόσμο» για τη συνέχεια της ζωής του.

Η Σιβόν Ζίλις μίλησε επίσης για τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Μασκ, τα οποία, όπως έγραψε, αποτελούν για εκείνη το σημαντικότερο αποτέλεσμα της σχέσης τους.

«Ήμασταν πάντα ο ασφαλής χώρος του»

Στην ανάρτησή της, η Ζίλις περιέγραψε τη σχέση τους και τον ρόλο που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν εκείνη και τα παιδιά τους στη ζωή του Έλον Μασκ.

«Ήμασταν πάντα ο ασφαλής χώρος του», έγραψε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και ηρεμία, σε αντίθεση με τη δημόσια και επαγγελματική ζωή του επιχειρηματία.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, έχει αντιμετωπίσει ο Μασκ στη ζωή του, σημειώνοντας ότι στόχος της ήταν να του προσφέρει μια σχέση στην οποία θα ένιωθε ότι τον καταλαβαίνουν, τον φροντίζουν και τον αγαπούν.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you. — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν λίγες ημέρες πριν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η Σιβόν Ζίλις δημοσίευσε και στιγμιότυπο από μηνύματα με τον Έλον Μασκ, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχαν ανταλλάξει μόλις λίγες ημέρες πριν από τον χωρισμό.

Στο στιγμιότυπο, η Ζίλις εμφανίζεται να γράφει στον Μασκ ότι ήταν πολύ όμορφο που τον είδε για πρωινό και ότι τον αγαπά πολύ. Ο Μασκ φέρεται να της απάντησε ότι αισθάνεται το ίδιο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανάρτησή της, ο Έλον Μασκ της έστειλε μήνυμα σχετικά με ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πως θα μπορούσε να την είχε προσκαλέσει.

Η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων μηνυμάτων έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή τους και ενώ η Ζίλις έκανε γνωστό ότι η σχέση της με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX έχει πλέον ολοκληρωθεί.