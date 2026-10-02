Η αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας έβαλε τέλος στον εφιάλτη της πτήσης Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Δύο ημέρες μετά, όμως, το κεντρικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι οδήγησε τον συγκυβερνήτη στη φερόμενη επίθεση εναντίον του κυβερνήτη και υπήρχε κάποιος πίσω από τις ενέργειές του;

Η Flydubai ανακοίνωσε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επίσημη έρευνα για το περιστατικό ασφαλείας στο πιλοτήριο. Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μεταφέρθηκε την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από την επίθεση στην αναγκαστική προσγείωση

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Το Reuters αναφέρει ότι επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ εφεδρικό πλήρωμα πιλότων της εταιρείας, που ταξίδευε με την ίδια πτήση, προσγείωσε το αεροσκάφος στο Ταμπούκ. Εκεί ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση από τις σαουδαραβικές αρχές.

Η εταιρεία ζητά να προηγηθεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

«Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε σε αυτή τη διαδικασία να εξακριβώσει τα πραγματικά γεγονότα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Flydubai, Γκαϊθ αλ Γκαϊθ.

Στα ΗΑΕ ο συγκυβερνήτης – Ποιος θα συμμετάσχει στην ανάκριση

Πηγή με γνώση της έρευνας δήλωσε στο Reuters ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να εξετάσουν τον συγκυβερνήτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν διευκρίνισε ποια ισραηλινή υπηρεσία θα αναλάβει την ανάκριση.

Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε επίσης στο πρακτορείο ότι ερευνητές από το Ισραήλ θα συμμετάσχουν στην έρευνα υπό την ηγεσία των ΗΑΕ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα, τα κίνητρα και το παρελθόν του υπόπτου.

Εξετάζουν τρομοκρατικό κίνητρο και ενδεχόμενες εντολές

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, οι αρχές διερευνούν εάν το περιστατικό συνδεόταν με τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό, καθώς και αν υπήρχε προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ εξετάζει εάν ο συγκυβερνήτης, τον οποίο προσδιόρισε ως υπήκοο Ομάν, ενήργησε κατόπιν εντολών τρίτων. Προειδοποίησε ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό, ενώ τα κίνητρα και η πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Έπαινοι για τον κυβερνήτη, ανοιχτά ερωτήματα για την ασφάλεια

Νωρίτερα την Παρασκευή, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ επαίνεσε το θάρρος του κυβερνήτη, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εναντίον του «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια». Ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί δημόσια τοποθέτηση του αξιωματούχου, ενώ η επίσημη έρευνα για τη φύση και τα κίνητρα της επίθεσης συνεχίζεται.

Πέρα από την απόδοση ευθυνών, η υπόθεση θέτει ένα κρίσιμο ζήτημα για την αεροπορική ασφάλεια: πώς αντιμετωπίζεται μια απειλή όταν προέρχεται από το ίδιο το πιλοτήριο. Οι απαντήσεις της έρευνας θα έχουν σημασία τόσο για όσα συνέβησαν στη συγκεκριμένη πτήση όσο και για τα μέτρα αποτροπής ενός ανάλογου περιστατικού.