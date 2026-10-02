Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάσισε ότι τα αραβικά κόμματα της χώρας μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Η συμμετοχή των αραβικών κομμάτων απαγορεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους» και «στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ».

Εντούτοις, επικριτές θεωρούν ότι η απόφαση βασίστηκε στα χαμηλά ποσοστά του κυβερνητικού συνασπισμού, καθώς αρκετοί Ισραηλινοί διαφωνούν με τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Ορισμένοι υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι τα αραβικά κόμματα, παρότι δεν αναμένεται να λάβουν μεγάλα ποσοστά, αποκλείστηκαν, ώστε η αποχή των ψηφοφόρων τους να αυξήσει πλασματικά τα ποσοστά άλλων κομμάτων, όπως εκείνων που ήδη βρίσκονται στην εξουσία.

Σε τρεις ξεχωριστές αποφάσεις, λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα «επιχειρήματα που παρουσίασε η εκλογική επιτροπή δεν ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την ακύρωση» των δύο λιστών: του Raam (ένα εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει «Ενωμένη Αραβική Λίστα») και της Ενιαίας Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κυρίως αραβικά κόμματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Άραβες Ισραηλινοί -αποκαλούνται και Παλαιστίνιοι του Ισραήλ- αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Είναι απόγονοι των κατοίκων του Ισραήλ που έμεναν στο συγκεκριμένο έδαφος πριν ιδρυθεί το ισραηλινό κράτος το 1948 και μετά τη δημιουργία του πέφτουν θύματα διακρίσεων, καθώς σε λίγα χρόνια από συντριπτική πλειοψηφία που ήταν, κατέληξαν μειοψηφία.