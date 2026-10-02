Μια μητέρα δολοφόνησε την κόρη της, όταν έμαθε ότι έχασε την επιμέλεια του παιδιού, την οποία κέρδισε ο πρώην σύζυγος. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της και αυτοκτόνησε.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε σε βίλα αξίας 824.000 δολαρίων στο Χιούστον του Τέξας, όπου έμενε η 35χρονη Σιμπέλ Σαβέλα μαζί με την 4χρονη κόρη της Βίβιαν και τον νέο της σύντροφο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 35χρονη Βραζιλιάνα ήταν παντρεμένη για τέσσερα χρόνια με τον Αμερικανό Άαρον Σαβέλα, μέχρι που αποφάσισαν να χωρίσουν.

Έκτοτε, ξεκίνησε η δικαστική μάχη για την επιμέλεια του παιδιού, το οποίο και δεν έβλεπε ο πατέρας του από τη στιγμή του διαζυγίου.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ έγραψαν πως δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που η 35χρονη έχασε την επιμέλεια, όμως σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση το παιδί έπρεπε να μείνει με τον πατέρα του. Επιπλέον, απαγορεύτηκε στη μητέρα να μιλάει πορτογαλικά στο παιδί χωρίς την παρουσία τρίτου ατόμου που θα γνωρίζει άπταιστα τη γλώσσα, θα έπρεπε να πληρώσει διατροφή και έξοδα περίθαλψης του παιδιού, αλλά και να μην το επισκέπτεται σε σχολικές δραστηριότητες χωρίς άδεια.

Το abc13.com έγραψε ότι η δολοφονία σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ο πατέρας δει το παιδί του μετά από καιρό, ενώ η Marca, επικαλούμενη αστυνομικά έγγραφα, αποκάλυψε τραγικές λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι η 35χρονη πυροβόλησε την κόρη της μπροστά στη νταντά και τον νυν σύντροφό της, πριν το στρέψει στον εαυτό της και υποκύψει ένα 24ωρο αργότερα από τον σοβαρό τραυματισμό της.

Ο πατέρας του παιδιού, Άαρον Σαβέλα, προσπαθεί να διαχειριστεί τον χαμό της κόρης του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.