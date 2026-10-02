Πεσμένο στο έδαφος, αποσπασμένο από τη βάση του και με σοβαρές φθορές βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου ένα άγαλμα της Παναγίας στο Πόρτο-Βέκιο της Κορσικής. Λίγες ώρες αργότερα, βίντεο που κυκλοφορούσαν στα κοινωνικά δίκτυα έδιναν μια πρώτη εικόνα του βανδαλισμού: ένας νεαρός είχε σκαρφαλώσει στο άγαλμα και έκανε άσεμνες κινήσεις, ενώ άλλο πρόσωπο τον κατέγραφε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, με τη χωροφυλακή να ερευνά τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Ο δήμαρχος Ζαν-Κριστόφ Ανζελινί καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε ιδιαίτερα αυστηρή δικαστική αντιμετώπιση.

Ανέβασαν τα βίντεο και ταυτοποιήθηκαν

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα βίντεο καταγράφηκαν και διαδόθηκαν από τους ίδιους τους εμπλεκομένους, οι οποίοι στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η Le Parisien περιγράφει εικόνες με έναν νεαρό γαντζωμένο στο άγαλμα, να γελά και να κάνει σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα, ενώ κάποιος άλλος τον βιντεοσκοπεί.

Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν σε κάμπινγκ της περιοχής και συνελήφθησαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Κατά το ίδιο μέσο, ο ένας εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο της πόλης.

Λογαριασμός κοινωνικού δικτύου που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους υπόπτους δημοσίευσε μήνυμα συγγνώμης. Σε αυτό, ο συντάκτης ισχυριζόταν ότι ήταν σε κατάσταση έντονης μέθης και αναγνώριζε ότι η συμπεριφορά του ήταν προσβλητική.

Συγκέντρωση οργής έξω από τη χωροφυλακή

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και εκτός Διαδικτύου. Περίπου 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη έξω από τη χωροφυλακή του Πόρτο-Βέκιο, όπου κρατούνταν οι δύο ύποπτοι.

Ορισμένοι άφησαν ένα άδειο φέρετρο μπροστά στην είσοδο, σε μια κίνηση με απειλητικό συμβολισμό που αποτύπωνε την ένταση γύρω από την υπόθεση.

Για την τοπική κοινωνία, η καταστροφή αφορά ένα σημείο αναφοράς με θρησκευτική και συμβολική σημασία. Η αποκατάστασή του αποτελεί τη δέσμευση του δήμου· η εξακρίβωση των ευθυνών και των κινήτρων παραμένει αντικείμενο της έρευνας.

Μετά τον βανδαλισμό, περίπου εκατό πιστοί συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να προσευχηθούν και να τιμήσουν την Παναγία, ενώ ο δήμαρχος δεσμεύτηκε για την άμεση αντικατάσταση του αγάλματος:



«Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την κοινότητα του Πόρτο-Βέκιο και για όσους τη στήριξαν. Περήφανοι για τη νεολαία μας, την ενορία μας, τους ιερείς και τους συναδέλφους μας, για όλους εκείνους, από τον τόπο μας ή από αλλού, που κατανόησαν και συμμερίστηκαν την αγανάκτηση και την ειρηνική μας αντίδραση.

Αφού αποκλείεται σαφώς κάθε πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο και υπεύθυνη γι’ αυτή την καταστροφή είναι αποκλειστικά η ανοησία, στην πιο σκληρή και απάνθρωπη μορφή της, οφείλουμε τώρα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει η ηρεμία. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε ποινική αντιμετώπιση ανάλογη με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Θα επιμένουμε πάντοτε ότι τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας, χωρίς όμως να υποβαθμίζουμε, όπως είδα να γίνεται σε διάφορα σχόλια, άλλες βαθιά καταδικαστέες ενέργειες.

Η καταδίκη εκείνων που βεβήλωσαν το άγαλμα της Παναγίας δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση όσους τυχόν ευθύνονται για εγκληματικές πράξεις. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τις σταθερές μας, τον δεσμό της κοινωνίας με το ιερό και την κοινή λογική. Κλείνοντας, όπως δεσμεύτηκα απέναντι σε πολλούς συμπολίτες μας, θέλω να επισημάνω ότι η αντίδρασή μας επηρεάστηκε και από τα λόγια αυτών των ατόμων.

Σε κανέναν δεν πέρασαν απαρατήρητες οι προσβολές, οι χειρονομίες και τα χτυπήματά τους. Για πολλές γυναίκες, αλλά και για όλους μας, παρέπεμπαν στην αφόρητη σεξιστική και σεξουαλική βία που δυστυχώς απασχολεί την επικαιρότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, και για πολλούς ακόμη, ευχαριστώ τους κατοίκους του Πόρτο-Βέκιο και όσους στάθηκαν στο πλευρό μας.»





