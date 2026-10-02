Έπειτα από τις υψηλόβαθμες θέσεις στη ρωσική ενέργεια, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ προσθέτει στο βιογραφικό του και το λιανεμπόριο. Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, που έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής αλυσίδας Hyperglobus.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ότι ο 82χρονος Σρέντερ θα στηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξή της και θα συμμετέχει στη συνολική διοίκησή της. Η Hyperglobus διαχειρίζεται περισσότερα από 20 σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με το εμπορικό σήμα Globus.

Οι σχέσεις με τη Ρωσία έγιναν προσόν για τη νέα θέση

Η Hyperglobus αποσχίστηκε από τη γερμανική Globus Holding το 2025 και, σύμφωνα με τη Globus, είναι πλέον πλήρως ανεξάρτητη.

Ο ιδιοκτήτης της, Τόμας Μπρουχ, πρώην επικεφαλής της Globus, παρουσίασε την πολυετή παρουσία του Σρέντερ στη ρωσική πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή ως πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

«Θα αποτελέσει ιδανική προσθήκη στο διοικητικό συμβούλιο και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την προσέγγισή μας που βασίζεται στον διάλογο», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Σρέντερ υπερασπίστηκε τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα: «Είναι σημαντικό επιχειρηματίες όπως ο Τόμας Μπρουχ και εταιρείες όπως η Globus να συνεχίσουν να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς και να επενδύουν στη Ρωσία».

Έδωσε μάλιστα έμφαση στον εφοδιασμό του πληθυσμού με τρόφιμα, τον οποίο χαρακτήρισε θεμελιώδη τομέα.

Ο διορισμός ήρθε τέσσερις ημέρες μετά την κίνηση Πούτιν κατά της Metro

Η ανακοίνωση συμπίπτει με μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας για τις δυτικές επιχειρήσεις που διατηρούν δραστηριότητες στη Ρωσία.

Μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, ο Πούτιν είχε εκδώσει διάταγμα που έθεσε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της γερμανικής αλυσίδας Metro υπό προσωρινή διαχείριση.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις από χώρες που έχουν υποστηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Από την καγκελαρία στη Rosneft και τον Nord Stream

Οι δεσμοί του Σρέντερ με τη Μόσχα διαμορφώθηκαν κατά τη θητεία του στην καγκελαρία, από το 1998 έως το 2005, όταν ανέπτυξε στενή σχέση με τον Πούτιν και υποστήριξε την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία.

Οι επικριτές του θεωρούν ότι αυτή η πολιτική συνέβαλε στην υπερβολική εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική ηγεσία, ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στη Rosneft και στα έργα των αγωγών Nord Stream.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ενέτεινε την κατακραυγή για τις επιχειρηματικές του σχέσεις και την άρνησή του να καταδικάσει τον Πούτιν. Την ίδια χρονιά έχασε το δικαίωμα διατήρησης γραφείου και προσωπικού στη γερμανική Βουλή με δημόσια χρηματοδότηση.

Παραιτήθηκε επίσης από το διοικητικό συμβούλιο της Rosneft και εγκατέλειψε τα σχέδια ένταξής του στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom.

Η επαφή με τον Πούτιν συνεχίζεται

Οι αποχωρήσεις από τις εταιρικές θέσεις δεν έκοψαν την προσωπική σχέση των δύο ανδρών. Τον Ιούνιο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Πούτιν και Σρέντερ είχαν φιλική κατ’ ιδίαν συνάντηση, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα προτιμούσε τον πρώην καγκελάριο ως συνομιλητή για νέες ρυθμίσεις ασφάλειας στην Ευρώπη, πρόταση που απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη θέση στη Hyperglobus, ο Σρέντερ επιβεβαιώνει ότι παραμένει ενεργός στη ρωσική επιχειρηματική ζωή. Και οι σχέσεις που του έχουν κοστίσει πολιτικά στη Γερμανία είναι ακριβώς εκείνες που ο νέος εργοδότης του προβάλλει ως λόγο επιλογής του.