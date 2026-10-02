Ένα ταξίδι για την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ εξελίχθηκε σε διπλή κοινοβουλευτική δοκιμασία στη Φινλανδία. Η κυβέρνηση και ο υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν διατήρησαν την εμπιστοσύνη της Βουλής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χωριστές προτάσεις μομφής που προκάλεσε η επίσκεψη του υπουργού.

Ο Χακάνεν εξασφάλισε 114 ψήφους έναντι 61, ενώ η κυβέρνηση 93 έναντι 62. Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε τόσο τους χειρισμούς του υπουργού όσο και τη συνοχή της φινλανδικής πολιτικής απέναντι στη Μέση Ανατολή.

Η «Σφεντόνα του Δαυίδ» και οι συναντήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε η περιοδεία του Χακάνεν στον Λίβανο και το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο.

Στο Ισραήλ, ο Φινλανδός υπουργός συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Ισραέλ Κατς, για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων του αντιπυραυλικού συστήματος «Σφεντόνα του Δαυίδ». Η συμφωνία για την αγορά του είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle, οι δύο χώρες ανανέωσαν επίσης στα τέλη Αυγούστου μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και την προμήθεια αμυντικού υλικού, το οποίο είχε αρχικά υπογραφεί το 2013.

Ο ίδιος ο Χακάνεν υπερασπίστηκε την επίσκεψη, δηλώνοντας ότι ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της Φινλανδίας.

Οι Παλαιστίνιοι που δεν συνάντησε και το ερώτημα για το διεθνές δίκαιο

Η αντιπολίτευση επέκρινε τον υπουργό επειδή δεν συναντήθηκε με εκπροσώπους των Παλαιστινίων. Παράλληλα, ζήτησε διευκρινίσεις για το αν έθεσε στην ισραηλινή πλευρά το ζήτημα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.

«Παραμένει δύσκολο να διαπιστώσουμε αν ο υπουργός Χακάνεν αναφέρθηκε κατά την επίσκεψή του στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διέπραξε το Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού», ανέφερε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Οι Σοσιαλδημοκράτες κατέθεσαν την πρόταση μομφής κατά ολόκληρης της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για έλλειψη συνεκτικής στάσης στη Μέση Ανατολή. Τη χωριστή πρόταση κατά του υπουργού κατέθεσαν οι Πράσινοι, με τη στήριξη της Συμμαχίας της Αριστεράς και των Σοσιαλδημοκρατών.

Ο υπουργός βρήκε στήριξη και εκτός κυβέρνησης

Η ευρύτερη πλειοψηφία υπέρ του Χακάνεν εξηγείται και από τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπέρ της παραμονής του ψήφισαν το Κόμμα του Κέντρου και το Κίνημα Τώρα, μαζί με τα κυβερνητικά κόμματα.

Η κοινοβουλευτική αναμέτρηση επηρέασε και το πρόγραμμα του υπουργού: ακύρωσε τη συμμετοχή του στη συνάντηση υπουργών Άμυνας της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης, JEF, στο Ρέικιαβικ, προκειμένου να παραμείνει στη Φινλανδία για την ψηφοφορία.

Οι δύο ψηφοφορίες έκλεισαν χωρίς κυβερνητική ανατροπή. Ανέδειξαν, όμως, το πολιτικό ερώτημα που προκάλεσε η επίσκεψη: πώς συνδυάζει το Ελσίνκι την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ με τη στάση του απέναντι στους Παλαιστινίους και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.