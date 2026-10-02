Με το φυσικό αέριο να έχει ακριβύνει περίπου 140% και τις τιμές του ντίζελ να έχουν διπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα συλλογική παρέμβαση στην ενεργειακή αγορά. Στο τραπέζι βρίσκεται η συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, καθώς οι πιέσεις στις τιμές εντείνονται.

Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Energy Union Task Force το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον άτυπο μηχανισμό συντονισμού κρατών-μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του οποίου επιδιώκεται ταχεία πολιτική συνεννόηση όταν η αγορά ενέργειας δοκιμάζεται.

Τα αποθέματα στο τραπέζι, χωρίς ακόμη απόφαση

Το βασικό μήνυμα της συνεδρίασης είναι ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Ο Οργανισμός θα μπορούσε να συντονίσει μια νέα απελευθέρωση αποθεμάτων. Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκε απόφαση ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με την εκπρόσωπο να αποφεύγει λεπτομέρειες για τις διαβουλεύσεις.

Οι επαφές είναι εντατικές και δεν περιορίζονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Περιλαμβάνουν την αμερικανική κυβέρνηση και άλλους διεθνείς εταίρους, ενώ η κ. Ιτκόνεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης ηγετών το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Κομισιόν αποσυνδέει την κίνηση από τις αμερικανικές πιέσεις

Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα γίνεται με φόντο τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, επικαλέστηκε την άνοδο στο φυσικό αέριο και τον διπλασιασμό του ντίζελ, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι η ευρωπαϊκή κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικών πιέσεων.

«Είναι κάτι που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μήνες», ανέφερε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ήδη τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εξαιτίας των υψηλών τιμών.

Κατηγορηματικό «όχι» σε αμερικανικό μπλόκο στο ντίζελ

Πιο αιχμηρή ήταν η ευρωπαϊκή τοποθέτηση απέναντι στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη.

«Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ», δήλωσε η κ. Ιτκόνεν, μεταφέροντας τη θέση της Task Force.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια κίνηση δεν θα ωφελούσε κανέναν, ενώ θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου.

Στο ερώτημα, πάντως, εάν η ΕΕ προετοιμάζει απάντηση σε περίπτωση επιβολής περιορισμών, η εκπρόσωπος απέφυγε να προαναγγείλει μέτρα.

«Προχωράμε ένα βήμα τη φορά. Η ΕΕ θα είναι ενωμένη σε ό,τι κι αν συμβεί. Όσο για τα περαιτέρω βήματα, αυτό μένει να φανεί», σημείωσε.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια κινείται έτσι σε δύο παράλληλα μέτωπα: στην αναζήτηση κοινής παρέμβασης για τις πιέσεις στην αγορά και στην αποτροπή νέων εμποδίων στον εφοδιασμό. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι αν η δηλωμένη ετοιμότητα θα μετατραπεί σε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων – και με ποιους όρους.