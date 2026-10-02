Τρεις ώρες στον δρόμο για να φτάσει στη δουλειά, μέσα σε ένα λεωφορείο που δεν προχωρά. Αυτή ήταν η Παρασκευή μιας 49χρονης μοδίστρας στο Κίεβο, όπως την περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Γύρω της, ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και κάτοικοι που αναζητούσαν ακόμη και με τα πόδια διέξοδο προς την άλλη όχθη του Δνείπερου. Τα ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας έχουν μετατρέψει ακόμη και τη διαδρομή προς την εργασία σε δοκιμασία.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μια πόλη σε «εξαιρετικά δραματική κατάσταση». Το μήνυμά του ήταν σαφές: το Κίεβο δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε καιρό ειρήνης, ενώ δέχεται διαδοχικές επιθέσεις σε κατοικίες, μεταφορές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε εξαιρετικά δραματική κατάσταση και δεν μπορούμε πλέον να προσποιηθούμε ότι μπορούμε σήμερα να ζήσουμε όπως σε καιρό ειρήνης! Ο εχθρός ρημάζει την πόλη», έγραψε στο Telegram.

Η έκκληση Κλίτσκο: Ενότητα όπως στην αρχή της εισβολής

Η παρέμβαση του δημάρχου ακολούθησε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας του Κιέβου, με τη συμμετοχή στρατιωτικών, υπηρεσιών ασφαλείας, διασωστών και αστυνομικών. Στο τραπέζι βρέθηκε το βασικό ερώτημα: πώς θα παραμείνει λειτουργική η πρωτεύουσα υπό συνεχείς επιθέσεις.

Ο Κλίτσκο υπογράμμισε ότι το διακύβευμα έχει μετατοπιστεί από τη συνηθισμένη άνεση στην ασφάλεια και την επιβίωση. Κάλεσε τις υπηρεσίες να συντονιστούν, να παίρνουν προσεκτικές αποφάσεις και να ενημερώνουν με ειλικρίνεια τους κατοίκους, χωρίς εξωραϊσμούς και λαϊκισμό.

Ζήτησε επίσης συσπείρωση της κοινωνίας, όπως τον Φεβρουάριο του 2022, στην έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας. Η έκκλησή του αφορά τόσο τη διαχείριση της καθημερινότητας όσο και την αντοχή της πόλης απέναντι στη συνεχιζόμενη πίεση.

Οι γέφυρες έγιναν το σημείο ασφυξίας

Τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στη Νότια Γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί αυτοκίνητα και μετρό, προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στη σύνδεση των δύο πλευρών της πόλης.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου drones έπληξαν την περιοχή κοντά στα στηρίγματά της ενώ περνούσαν οχήματα και συρμός του μετρό. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και αποκαταστάθηκε μετά από έναν πρώτο έλεγχο, ο οποίος δεν είχε εντοπίσει κρίσιμη δομική βλάβη.

Ακολούθησε, όμως, νέο χτύπημα τη νύχτα προς την Παρασκευή, με ζημιές σε στήριγμα, στο οδόστρωμα και σε προστατευτική κατασκευή της γραμμής του μετρό.

Στην ενημέρωση της Παρασκευής, η Νότια Γέφυρα ήταν κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ περιορισμοί εφαρμόζονταν και στις γέφυρες Πατόν και Μετρό. Λεωφορεία άλλαζαν διαδρομές, επιβαρύνοντας τις εναλλακτικές διελεύσεις.

Το πλήρες ή μερικό κλείσιμο τριών από τις έξι οδικές γέφυρες του Κιέβου προσθέτει μια νέα διάσταση στις επιθέσεις: πλήττει τη δυνατότητα των κατοίκων να κινηθούν μέσα στην ίδια τους την πόλη.

Από τις επιθέσεις του Σεπτεμβρίου στη φωτιά σε 25ώροφη πολυκατοικία

Η σημερινή εικόνα έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλα χτυπήματα των τελευταίων ημερών.

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, κατεγράφησαν επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις. Στις αναφορές για τους τραυματίες περιλαμβάνονταν και δύο 16χρονοι. Πλήγματα και ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε κέντρο δεδομένων και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Kyivstar.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ρωσικά drones έπληξαν σχολείο και τη Νότια Γέφυρα, προκαλώντας πυρκαγιές στην πρωτεύουσα.

Το επόμενο πρωί, ο απολογισμός περιλάμβανε έναν νεκρό και δύο τραυματίες, έπειτα από επίθεση που προκάλεσε ζημιές σε 25ώροφη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η φωτιά ξέσπασε στον 24ο και στον 25ο όροφο.

Το μετρό περιμένει ελέγχους, η πόλη χρειάζεται διαδρομές

Οι αρχές αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τη συγκοινωνιακή σύνδεση πάνω από τον Δνείπερο χωρίς να θέσουν τους επιβάτες σε πρόσθετο κίνδυνο.

Καταρτίστηκαν προτάσεις προς την κεντρική κυβέρνηση για την ασφάλεια και τη λειτουργία των γεφυρών. Η δυνατότητα κίνησης της πράσινης γραμμής του μετρό μέσω της Νότιας Γέφυρας, υπό συγκεκριμένο επίπεδο αεροπορικού συναγερμού, συνδέθηκε με την απαραίτητη γνωμάτευση ειδικών για την κατάσταση της κατασκευής.