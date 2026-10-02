Βαριά καμπάνα στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επέβαλε η Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Αιτία στάθηκε η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο υπουργός καταγράφεται να απειλεί ανοιχτά με «εκτέλεση» Παλαιστίνιο κρατούμενο μέσα σε φυλακή.

Η αρμόδια Επιτροπή έκρινε ότι ο Μπεν Γκβιρ παραβίασε κατάφορα τη νομοθεσία, μετατρέποντας μια επίσημη κυβερνητική επίσκεψη σε παράνομη προεκλογική προπαγάνδα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Το πλέον αιχμηρό σημείο της απόφασης εστιάζει στο γεγονός ότι ο υπουργός χρησιμοποίησε πόρους και χρήματα των Ισραηλινών φορολογουμένων για να εξυπηρετήσει τους ψηφοθηρικούς του σκοπούς.

Ο Μπεν Γκβιρ, ακροδεξιός που φιλοδοξεί να γίνει υπουργός Άμυνας σε περίπτωση νίκης του κυβερνητικού συνασπισμού του, εμφανίζεται συχνά σε βίντεο όπου βρίζει και απειλεί Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.



Στις 27 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, το οποίο έκτοτε αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό του αλλά εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο, στο οποίο απευθύνεται στον Χασάν Σαλαμέ, μέλος της Χαμάς ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για την ενορχήστρωση επιθέσεων που σκότωσαν 45 άτομα στο Ισραήλ το 1996.

Δείτε το βίντεο:

During a visit to an Israeli prison, far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir stood behind armed guards and told Palestinian prisoner Hassan Salameh he wanted him killed. “I want to kill you. I want to have you executed,” he said, adding that he wanted Salameh… pic.twitter.com/VRPzqI1KQc — TRT World (@trtworld) September 28, 2026

«Θέλω να σε σκοτώσω. Θέλω να σε εκτελέσω», του λέει ο Μπεν Γκβιρ, με τη λεζάντα να γράφει ότι «με τη βοήθεια του Θεού, ως υπουργός Άμυνας, θα ενεργήσω για να διασφαλίσω ότι θα εκτελεστούν δολοφονικοί τρομοκράτες σαν αυτόν».



Μετά από καταγγελία που υπέβαλαν δύο ΜΚΟ, η Επιτροπή, αρμόδια για τη διασφάλιση τήρησης των εκλογικών κανόνων, τον διέταξε χθες το βράδυ να κατεβάσει το βίντεο και να καταβάλει 20.000 σέκελ (περίπου 5.800 ευρώ) στις δύο καταγγέλλουσες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI).



«Το βίντεο θεωρείται προεκλογική προπαγάνδα» και «αποδείχθηκε ότι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν » στην παραγωγή του, «κάτι που συνιστά παραβίαση» των κανόνων, υπογραμμίζει το έγγραφο.



«Ελπίζουμε ότι οι επανειλημμένες αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής θα αποτρέψουν τον υπουργό από το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις φυλακές σαν να ήταν ιδιωτική του περιουσία και να ταπεινώνει κρατούμενους ως μέρος της προεκλογικής του προπαγάνδας», αντέδρασε ο Μεράν Μπεν Ζιβ, νομικός διευθυντής του PCATI.



Τον Μάρτιο, αυτός ο σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που κοινοποίησε γιόρτασε με σαμπάνια την υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο ενός νόμου που θεσπίζει θανατική ποινή «για τρομοκράτες», στοχοποιώντας Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες αντιισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ.