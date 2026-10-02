Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ζητώντας στοιχεία σχετικά με καταγγελίες ότι οι πρακτικές προσλήψεων του ιδρύματος κάνουν διακρίσεις σε βάρος λευκών ανδρών. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει πρακτικές που χαρακτηρίζει «woke» στον ακαδημαϊκό χώρο.

Σε αγωγή που κατατέθηκε αργά την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης (EEOC) κατηγόρησε το Χάρβαρντ ότι δεν συμμορφώθηκε με έρευνα που ξεκίνησε πέρυσι για αυτό που η Επιτροπή χαρακτήρισε «συστημικές διακρίσεις» σε βάρος λευκών, Ασιατών, ανδρών και ετεροφυλόφιλων εργαζομένων.

Τον Απρίλιο του 2025, η πρόεδρος της EEOC, Αντρέα Λούκας, η οποία διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε καταθέσει καταγγελία πολιτικών δικαιωμάτων κατά του Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές του πανεπιστημίου στις προσλήψεις και τις προαγωγές παραβιάζουν τον Τίτλο VII του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις από εργοδότες.

«Οι ενέργειες για την επιβολή συμμόρφωσης με κλητεύσεις αποτελούν συνήθη μέρος της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας από την EEOC», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Αμάντα Σμιθ, στην nypost, εξηγώντας το τελευταίο βήμα στην υπόθεση.

«Ο Τίτλος VII παρέχει στην EEOC ευρεία εξουσία να λαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση διακρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της δικαστικής επιβολής των κλητεύσεών της», πρόσθεσε.

Το Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι η έρευνα αποτελεί πράξη αντιποίνων και εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να φιμώσει πανεπιστήμια υψηλού κύρους που κινούνται στον χώρο της Αριστεράς.

«Η κυβέρνηση δεν έχει αποκρύψει ότι η ολομέτωπη εκστρατεία της στοχεύει το Χάρβαρντ επειδή το πανεπιστήμιο ασκεί τα συνταγματικά του δικαιώματα», έγραψαν οι δικηγόροι του πανεπιστημίου σε αίτηση που κατέθεσαν τον Ιούνιο, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αποτελεί «μια προσπάθεια να το αναγκάσει να υποκύψει στις ιδεολογικές απαιτήσεις της κυβέρνησης».

Η καταγγελία της Λούκας κατά του Χάρβαρντ πέρυσι κατατέθηκε λίγες ημέρες αφότου το πανεπιστήμιο είχε προσφύγει το ίδιο κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το πάγωμα χρηματοδότησης ύψους 2,2 δισ. δολαρίων για την έρευνα ήταν «αντισυνταγματικό», όπως έχουν επισημάνει οι δικηγόροι του ιδρύματος.

Εκπρόσωπος του Χάρβαρντ δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο απαντά καλόπιστα στα ερωτήματα της EEOC καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους και είναι έτοιμο να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε «παράνομη κυβερνητική υπέρβαση εξουσίας».

«Το Χάρβαρντ προσλαμβάνει και προάγει προσωπικό και καθηγητές με βάση την αξία, τα προσόντα και τα ατομικά επιτεύγματα και όχι με βάση τη φυλή, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο προστατευόμενο χαρακτηριστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην «The Post».

Τα στοιχεία για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού

Η καταγγελία της Λούκας κατά του Χάρβαρντ επικαλέστηκε υλικό από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, το οποίο έχει πλέον διαγραφεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ποσοστό των λευκών ανδρών μεταξύ των μόνιμων καθηγητών είχε μειωθεί στο 56% το 2023, από 64% το 2013.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των «συνολικά γυναικών και καθηγητών που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες» στη διαδικασία για την απόκτηση μόνιμης θέσης είχε αυξηθεί στο 68%, από 54%.

Ωστόσο, σύμφωνα με γράφημα που υπήρχε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, οι λευκοί άνδρες το 2023 εξακολουθούσαν να είναι περισσότεροι από τις λευκές γυναίκες, τους άνδρες φυλετικών μειονοτήτων και τις γυναίκες φυλετικών μειονοτήτων, όταν οι συγκεκριμένες κατηγορίες εξετάζονταν ξεχωριστά.

Το ιστορικό πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στη Μασαχουσέτη έχει βρεθεί αντιμέτωπο με αντιδράσεις σχετικά με καταγγελίες ότι οι πολιτικές του για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI) ξεπέρασαν τα όρια και έκαναν διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων, ιδιαίτερα των λευκών ανδρών. Οι συγκεκριμένες πολιτικές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ μέσω αρκετών εκτελεστικών διαταγμάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο καθηγητής Ιστορίας Τζέιμς Χάνκινς, ο οποίος εργαζόταν στο Χάρβαρντ επί 40 χρόνια, επέκρινε έντονα το πανεπιστήμιο, κάνοντας λόγο για «αποκλεισμό των λευκών ανδρών» σε κείμενο με το οποίο ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Ο Χάνκινς υποστήριξε ότι αρκετοί υποψήφιοι που αποτελούσαν «ιδανική επιλογή» παραμερίστηκαν στη διαδικασία εισαγωγής το 2020 και το 2021, μετά τις διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, επειδή ήταν λευκοί άνδρες. Όπως ανέφερε, η μοναδική εξαίρεση ήταν ένας φοιτητής που «είχε ξεκινήσει τη ζωή του ως γυναίκα».

Οι άλλες έρευνες κατά του Χάρβαρντ

Τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσέφυγε κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ ζητώντας την παράδοση στοιχείων υποψηφίων, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν το πανεπιστήμιο εξακολούθησε να λαμβάνει υπόψη τη φυλή στη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαγόρευσε τις εισαγωγές με βάση τη φυλή.

Τον περασμένο μήνα, το Χάρβαρντ ζήτησε από τον ομοσπονδιακό δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση να απορρίψει την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία πριν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Τον Αύγουστο, ομοσπονδιακός δικαστής στη Βοστώνη απέρριψε τρίτη αγωγή κατά του Χάρβαρντ, στην οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορούσε το πανεπιστήμιο ότι δεν προστάτευσε Εβραίους φοιτητές και εργαζομένους από τον αντισημιτισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η εκστρατεία της EEOC για τις πολιτικές DEI

Η Αντρέα Λούκας έχει εντείνει τις προσπάθειες της EEOC να αντιμετωπίσει αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει παράνομες πρακτικές DEI σε επιχειρήσεις και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή έχει καταθέσει καταγγελίες κατά των «New York Times» και της «Coca-Cola», υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν διακρίσεις, ενώ έχει διερευνήσει το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το Κολέγιο Μπάρναρντ για καταγγελίες περί αντισημιτισμού στις πανεπιστημιουπόλεις.

Η EEOC κατέληξε επίσης σε συμφωνία ύψους 221 εκατ. δολαρίων με το Κολούμπια, τη μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί, σχετικά με καταγγελίες ότι εργαζόμενοι και φοιτητές που εργάζονταν στο πανεπιστήμιο αντιμετώπισαν παρενόχληση λόγω της εβραϊκής τους πίστης.

Η Λούκας έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί καταγγελίες επιτρόπου για την έναρξη αυτών των ερευνών. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί απλώς από έναν επίτροπο της EEOC να θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί ένας νόμος, σε αντίθεση με το συνηθέστερο πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο μια έρευνα ξεκινά έπειτα από καταγγελία εργαζομένου.