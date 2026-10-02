«Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου, αλλά ήξερα ότι δεν μπορούσα να αφήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν» δήλωσε ο Σμιτ Ματσχάρ, ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση της flydubai με προορισμό το Ισραήλ, στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι.

Οι δυο τους συνομίλησαν σήμερα τηλεφωνικώς, ενώ ο Σμιτ Ματσχάρ βρίσκεται ακόμα στο κρεβάτι του νοσοκομείου, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι υπηρεσίες Τύπου του Μόντι.

Prime Minister Narendra Modi talked to Captain Smit Machchhar on a video call.



Captain Smit got emotional while talking to him.



He said he prayed the Hanuman Chalisa during those tough times.



He also said PM Modi is his biggest idol.



PM Modi praised his bravery and wished him… — ︎ ︎venom (@venom1s) October 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλάνο της flydubai πετούσε από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με 174 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 166 Ισραηλινοί, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, όταν ξέσπασε η βίαιη συμπλοκή στο πιλοτήριό του προχθές, Τετάρτη.

Ο Ματσχάρ, πιλότος για 17 χρόνια και κυβερνήτης πτήσεων για 11 χρόνια, διηγήθηκε πώς αντιλήφθηκε ότι το αεροπλάνο έπεφτε, καθώς εκείνος ήταν πεσμένος στο πάτωμα τραυματισμένος και πώς αντέδρασε κάνοντας μια ύστατη προσπάθεια.

«Είχα (…) πολλά τραύματα και είχα καταρρεύσει. Τότε αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο πέφτει. Ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία μου ευκαιρία και ότι η πόρτα βρισκόταν ακριβώς εκεί», αφηγήθηκε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεχόμουν ακόμη χτυπήματα εκείνη τη στιγμή, αλλά απλώς άνοιξα την πόρτα και μπήκε μέσα όλος ο κόσμος», πρόσθεσε και εξήγησε ότι η πολυετής πείρα του τού επέτρεψε να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε παρά τον τραυματισμό του.

Πάντως, οι ακριβείς συνθήκες της βίαιης αυτής συμπλοκής ανάμεσα στους δύο πιλότους ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον Ματσχάρ, τραυματίζοντάς τον και ξεκινώντας συμπλοκή για να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου.

Επιβάτες επενέβησαν για να εμποδίσουν τη συντριβή του Μπόινγκ της flydubai, το οποίο έκανε εντέλει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο πρωθυπουργός Μόντι δήλωσε ότι το «τεράστιο θάρρος» του κυβερνήτη επέτρεψε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποφευχθεί «μια μεγάλη τραγωδία».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξήρε επίσης το «απαράμιλλο θάρρος» του, προσθέτοντας ότι έτσι «απέτρεψε μια καταστροφή εν πτήσει» την Τετάρτη.

Οι επιβάτες διηγήθηκαν ότι μόλις άνοιξε η πόρτα, μπήκαν στο πιλοτήριο και ότι ακολούθησε πάλη για να πάρουν τον έλεγχο, αφού το αεροπλάνο είχε χάσει ξαφνικά ύψος πέφτοντας μέσα σε διάστημα ενός λεπτού γύρω στα 17.000 πόδια, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24.