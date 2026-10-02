Σε πάνω από 80 ανθρώπους στοίχισαν τη ζωή, το τελευταίο 24ωρο, οι μάχες στη νοτιοδυτική Υεμένη, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, και τις κυβερνητικές δυνάμεις, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Πηγές από τα δύο στρατόπεδα δήλωσαν σήμερα στο AFP, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι τουλάχιστον 55 μαχητές των Χούθι σκοτώθηκαν στη διοικητική περιφέρεια της Τάιζ, κυρίως από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές των Χούθι. Στην πλευρά των κυβερνητικών δυνάμεων, πηγές γνωστοποίησαν ότι 26 στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους.

Μάχες γίνονται σε διάφορα μέτωπα, στην ενδοχώρα και στα υψώματα πάνω από παράκτιες περιοχές που κατέλαβαν πρόσφατα οι αντάρτες Χούθι.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν πλέον μεγάλο μέρος του βορρά της χώρας και την ακτή της στην Ερυθρά Θάλασσα, προσπαθούν επίσης να περικυκλώσουν την Τάιζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης διοικητικής περιφέρειας και τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, που τελεί στο μεγαλύτερο μέρος της υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Υεμένης.

Οι αντάρτες Χούθι κατέστρεψαν χθες, Πέμπτη, σημαντική γέφυρα στην αρτηρία που συνδέει τις περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο με το Άντεν, όπου έχει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, εξέφρασε χθες «ανησυχία» για την εντατικοποίηση των μαχών στην διοικητική αυτή περιφέρεια και όσον αφορά «τις εξαιρετικά ανησυχητικές πληροφορίες για θύματα, ζημιές που προκαλούνται στις υποδομές και για κλείσιμο δρόμων, κάτι το οποίο εμποδίζει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή».

Η διοικητική περιφέρεια της Τάιζ «φιλοξενεί σήμερα την πλειονότητα των Υεμενιτών που εκτοπίστηκαν πρόσφατα» από τις μάχες, υπογράμμισε.

Ύστερα από χρόνια αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά τον Ιούλιο στον πόλεμο, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση εντάθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν πολυαίμακτη επίθεση παγιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι αντάρτες εξαπολύουν τακτικά πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ηγείται στρατιωτικού συνασπισμού που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, και του στόλου του βασιλείου, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο.