Ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνεται δυναμικά στη μάχη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ξεκινώντας μια περιοδεία διάρκειας 32 ημερών με στόχο να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους και να συμβάλει στην προσπάθεια του κόμματος να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, δύο προεκλογικές εμφανίσεις σε Τέξας και Οκλαχόμα, επιλέγοντας αρχικά δύο πολιτείες που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών. Στη συνέχεια, το πρόγραμμά του προβλέπει επισκέψεις σε πολιτείες όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις αναμένεται να είναι πολύ πιο δύσκολες.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με το κατά πόσο η παρουσία του Τραμπ μπορεί να τους ωφελήσει, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να αποτελέσει κεντρικό πρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας. Σχεδιάζει, μάλιστα, να εμφανιστεί σε αρκετές πολιτείες όπου η εκλογική μάχη παραμένει αμφίρροπη.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ντούραντ της Οκλαχόμα, ο Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν την εκλογική αναμέτρηση σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος, λέγοντας: «Παρακαλώ, προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ υποψήφιος».

Από το Τέξας στην Οκλαχόμα

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το Τέξας. Κατά την άφιξή του στην πολιτεία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επίσκεψή του στην Αλαμπάμα σήμερα, αποτελούν μια κίνηση «σεβασμού» προς τις πολιτείες που έχουν στηρίξει και τις τρεις υποψηφιότητές του για την προεδρία των ΗΠΑ.

Στο Ντέντον του Τέξας, ο Τραμπ μίλησε για 55 λεπτά σε εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών της Peterbilt και ξεκαθάρισε ότι συμμετέχει πλήρως στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών ενόψει των εκλογών.

«Βάζω όλη μου την καρδιά σε αυτό, όσο ποτέ άλλοτε», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, από το Ντούραντ της Οκλαχόμα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι σε πολιτείες-κλειδιά. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται, λέγοντας: «Ανησυχούμε για το Μίσιγκαν, ανησυχούμε για το Τέξας, ανησυχούμε για μερικές πολιτείες».

Παράλληλα, κάλεσε τους παρευρισκόμενους στις συγκεντρώσεις του να κινητοποιήσουν γνωστούς και φίλους τους σε άλλες πολιτείες, προκειμένου να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν.

Η οικονομία στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης

Το οικονομικό ζήτημα βρίσκεται, την ίδια ώρα, ανάμεσα στις βασικές ανησυχίες της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου. Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον τρόπο που θα ήθελε στους Αμερικανούς τα όσα θεωρεί επιτεύγματά του στην οικονομία από την επιστροφή του στην προεδρία.

Η δυσαρέσκεια που εκφράζουν ψηφοφόροι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η οικονομία έχει επηρεάσει το εκλογικό σκηνικό. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες πολιτείες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς για τους Ρεπουμπλικάνους αντιμετωπίζονται πλέον ως αμφίρροπες.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Τέξας, υποστήριξε πως τα οικονομικά στοιχεία της κυβέρνησής του είναι ιδιαίτερα θετικά, δηλώνοντας: «Έχουμε τα καλύτερα νούμερα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας και δεν μπορώ να το κάνω γνωστό».

Οι κρίσιμες μάχες για τη Γερουσία

Συνολικά οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία χαρακτηρίζονται αμφίρροπες, με το Τέξας να βρίσκεται ανάμεσά τους.

Στην πολιτεία, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος και γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον εμφανίστηκε στο πλευρό του Τραμπ κατά την προεκλογική του επίσκεψη. Ωστόσο, δημοσιεύματα που είχαν γίνει γνωστά την Τετάρτη ανέφεραν ότι ο Πάξτον είχε εκφράσει σε δωρητές παράπονα σχετικά με το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι επηρέασε αρνητικά τόσο τη δική του υποψηφιότητα όσο και άλλων υποψηφίων του κόμματος.

Από το Ντέντον, ο Τραμπ τάχθηκε δημόσια στο πλευρό του Πάξτον, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο πιστούς ανθρώπους».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει πάντα να το θυμάμαι αυτό διότι μερικές φορές γίνεται πολύ ενοχλητικός», χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ είχε στηρίξει τον Πάξτον στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών απέναντι στον γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, παρά τα σκάνδαλα που τον περιβάλλουν. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι Ρεπουμπλικάνοι να χρειαστεί να διαθέσουν σημαντικά ποσά, προκειμένου να υπερασπιστούν μια έδρα στη Γερουσία που θεωρούνταν παραδοσιακά ασφαλής για το κόμμα, απέναντι στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Το πρόγραμμα του Τραμπ τις επόμενες ημέρες

Η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου συνεχίζεται σήμερα στην Αλαμπάμα, η οποία αποτελεί επίσης συντηρητική πολιτεία.

Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι το Οχάιο το Σάββατο. Στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Τραμπ είχε συγκεντρώσει στην πολιτεία το 55% των ψήφων. Παρ’ όλα αυτά, η μάχη για τη Γερουσία εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζον Χάστεντ να βρίσκεται σε στήθος με στήθος αναμέτρηση με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στη Νεμπράσκα. Εκεί οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολη μάχη για μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Όμαχα, ενώ αμφίρροπη θεωρείται και η αναμέτρηση για τη Γερουσία.