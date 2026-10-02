Δύο Αμερικανοί κι ένας Καναδός αστροναύτες κι ένας ρώσος κοσμοναύτης έφθασαν χθες, Πέμπτη, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ, ISS), όπου θα παραμείνουν για περίπου έξι μήνες.

Έπειτα από ένα ταξίδι που διήρκεσε λίγο λιγότερο από οκτώ ώρες, το σκάφος του πληρώματος της αποστολής Crew-13 προσδέθηκε στον ΔΔΣ στις 02:16 (ώρα Ελλάδας), επιβεβαίωσε η NASA.

Οι Αμερικανοί Τζέσικα Γουότκινς και Λιούκ Ντιλέινι, ο Καναδός Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος Σεργκέι Τετεριάτνικοφ είχαν απογειωθεί χθες, Πέμπτη, στις 18:10 (ώρα Ελλάδας) από τη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

🚀🛰️ From Florida to orbit in just hours. A SpaceX Falcon 9 launched NASA’s Crew-13 astronauts aboard Crew Dragon toward the International Space Station. After separation from the rocket’s second stage, Dragon continued its journey independently toward the ISS, traveling through orbit at thousands of kilometers per hour. The station itself was racing around Earth at roughly 28,000 km/h—making the rendezvous a remarkable feat of precision. A launch is only the beginning. The real journey continues in orbit. 🌍✨ — Stellarix (@Stellarixorine) October 2, 2026

Το ταξίδι αυτό, διάρκειας 7 ωρών και 55 λεπτών, είναι το ταχύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αμερικανικό διαστημόπλοιο μέχρι το διαστημικό εργαστήριο, σύμφωνα με τη NASA.

#IGR: SpaceX Crew-13 Docks With ISS After Record Eight-Hour Journey SpaceX’s Crew-13 mission successfully docked with the International Space Station on Thursday after an eight-hour journey, carrying two U.S. astronauts, a Canadian astronaut and a Russian cosmonaut. The crew was welcomed aboard by the seven astronauts and cosmonauts already stationed at the orbital outpost, including members of the outgoing Crew-12 mission. Crew-13 will spend more than six months aboard the ISS conducting scientific research focused on human health and performance in space. — India Global Review (@IGR_Media) October 2, 2026

Η διάρκεια αυτών των δρομολογίων ποικίλλει πράγματι σημαντικά ανάλογα με τις αποστολές, εξαιτίας κυρίως της απόστασης που χωρίζει τη στιγμή της απογείωσης το σκάφος από τον ΔΔΣ, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων.

Το τελευταίο πλήρωμα, που είχε αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε χρειαστεί έτσι το Φεβρουάριο περισσότερες από 30 ώρες.

Αστροναύτες ζουν και διεξάγουν έρευνα συνεχώς στον ΔΔΣ εδώ και περίπου 25 χρόνια.

Το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας για πτήση προς τον ΔΔΣ έγινε τον Οκτώβριο του 2020, όταν ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ έφθασε εκεί σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Το πλήρωμα της Crew-13 πρόκειται να αντικαταστήσει τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 -τους Αμερικανούς Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, τη Γαλλίδα Σοφί Αντενό και τον Ρώσο Αντρέι Φεντιάγιεφ.