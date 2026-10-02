Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη της flydubai, Σμιτ Ματσχάρ, είχε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, μετά το περιστατικό στην πτήση με προορισμό το Ισραήλ, κατά το οποίο ο πιλότος φέρεται να απέτρεψε απόπειρα του συγκυβερνήτη να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Ο Ματσχάρ μοιράστηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και για όσα, όπως ανέφερε, του έδωσαν το θάρρος να αντιδράσει. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Μόντι εξήρε τη γενναιότητά του και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας είχε χαρακτηρίσει τον πιλότο «ήρωα», αναφερόμενος στη στάση του την ώρα που, σύμφωνα με την περιγραφή του, είχε τραυματιστεί σοβαρά και αντιμετώπιζε μεγάλο κίνδυνο, αλλά συνέχισε να ενεργεί με αποφασιστικότητα για την προστασία των υπόλοιπων ανθρώπων στο αεροσκάφος.

«Η γενναιότητά του βοήθησε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποτραπεί μια μεγάλη τραγωδία», είχε δηλώσει ο Μόντι κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Union Public Service Commission.

Ο Μόντι αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το περιστατικό, λέγοντας: «Για κάθε Ινδό, η γενναιότητα του Σμιτ γεμίζει την καρδιά μας με υπερηφάνεια».

Prime Minister Narendra Modi talked to Captain Smit Machchhar on a video call.



Captain Smit got emotional while talking to him.



He said he prayed the Hanuman Chalisa during those tough times.



He also said PM Modi is his biggest idol.



PM Modi praised his bravery and wished him… — ︎ ︎venom (@venom1s) October 2, 2026

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, ο Ινδός πρωθυπουργός επικοινώνησε επίσης με τη σύζυγο και τους γονείς του Ματσχάρ, ενώ εξέφρασε την αναγνώρισή του για τις ενέργειες του πιλότου.

Η απότομη κάθοδος του αεροσκάφους

Η πτήση FZ1073 της flydubai εκτελούσε την Τετάρτη το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν εξέπεμψε σήματα έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος, που πετούσε σε ύψος 34.000 ποδιών, πραγματοποίησε απότομη κάθοδο μεγαλύτερη των 17.000 ποδιών. Στη συνέχεια, η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Prince Sultan Bin Abdul Aziz στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τον Ματσχάρ καλυμμένο με αίματα, να φορά μάσκα οξυγόνου και να βρίσκεται ξαπλωμένος ανάσκελα στον χώρο της κουζίνας του αεροσκάφους.

Τι ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι ένας Ισραηλινός επιβάτης τής πτήσης τού περιέγραψε πως το αεροσκάφος άρχισε να περιστρέφεται και να χάνει ύψος.

Σύμφωνα με την περιγραφή που μετέφερε ο Νετανιάχου, ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος κατάφεραν να μπουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Ο τελευταίος φέρεται να είχε μαχαιρώσει τον Ματσχάρ, ενώ επιχειρούσε, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, να προκαλέσει προβλήματα στα συστήματα του αεροσκάφους.