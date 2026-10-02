Στην ακύρωση των προγραμματισμένων για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πτήσεων για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών, που είναι αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι, προχώρησε η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την ακύρωση των πτήσεων της εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, flydubai, προς το Ισραήλ, ύστερα από την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το αεροσκάφος της με προορισμό το Τελ Αβίβ προχθές, Τετάρτη, λόγω της απόπειρας αεροπειρατείας.

«Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν», δήλωσε στο AFP μία εκπρόσωπος της εταιρείας του Ισραήλ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η El Al ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι δύο ειδικές πτήσεις της θα κατευθύνονταν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παραλάβουν τους Ισραηλινούς, που βρίσκονται εκεί, και να τους φέρουν πίσω στην πατρίδα τους.