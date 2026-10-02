Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς αναλαμβάνει την επανεξέταση της υπόθεσης καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, έπειτα από απόφαση της κυβερνήτριας της πολιτείας Κάθριν Χόκαλ να της αναθέσει τον ρόλο της ειδικής εισαγγελέα.

Η καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2024 σε οίκημα φοιτητικής αδελφότητας. Η τότε 20χρονη φοιτήτρια υποστηρίζει ότι επτά άνδρες, μέλη της αδελφότητας ΧΦ, της χορήγησαν ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια τη βίασαν.

Η υπόθεση βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την αστική αγωγή που κατέθεσε η γυναίκα τον προηγούμενο μήνα, ενώ νέα δημοσιεύματα έφεραν στο φως στοιχεία σχετικά με την αστυνομική έρευνα, αλλά και με τον τρόπο που το πανεπιστήμιο και οι εισαγγελικές αρχές διαχειρίστηκαν την καταγγελία.

Η απόφαση της κυβερνήτριας

Η Κάθριν Χόκαλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι νέες πληροφορίες που έγιναν γνωστές δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για την έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία του Κορνέλ όσο και για την απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να μην προχωρήσει αρχικά σε ποινικές διώξεις.

«Νέες πληροφορίες έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση αυτής της υπόθεσης και έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα του γενικού εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να την επιβλέψει με δίκαιο τρόπο», είπε η Χόκαλ.

Η κυβερνήτρια υπογράμμισε παράλληλα ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί σε βάθος, ώστε να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

«Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης αυτής πρέπει να γνωρίζει ότι θα εξεταστεί κάθε στοιχείο και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Η Λετίσια Τζέιμς επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι το γραφείο της αναλαμβάνει την υπόθεση. Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε ότι είναι έτοιμη να ηγηθεί «μιας διαδικασίας με βάση τα στοιχεία και τον νόμο».

«Η κυβερνήτρια εμπιστεύθηκε στο γραφείο μου αυτή την έρευνα και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ελαφρά τη καρδία», πρόσθεσε.

Νέα στοιχεία για την καταγγελία

Η φοιτήτρια είχε απευθυνθεί στην αστυνομία λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό, καταγγέλλοντας ότι επτά άνδρες της είχαν δώσει ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια τη βίασαν μέσα σε οίκημα φοιτητικής αδελφότητας στο Κορνέλ.

Ο χειρισμός της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές και το πανεπιστήμιο έχει προκαλέσει ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στις αρχές ήδη από το 2024.

Σύμφωνα με το CBS New York, αντίγραφο της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσης που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου. Το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για όσα κατήγγειλε η φοιτήτρια σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν στην υπογεγραμμένη κατάθεση την οποία η αστυνομία παρέδωσε στην εισαγγελία.

Παράλληλα, οι New York Times ανέφεραν ότι εντόπισαν περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων που προέκυψαν από την εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου Κορνέλ. Από τα έγγραφα προκύπτει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η γυναίκα χρειάστηκε χρόνο προκειμένου να κατανοήσει ότι είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού.

Η αστική αγωγή που κατέθεσε αφορά συνολικά επτά μέλη της αδελφότητας ΧΦ, το πανεπιστήμιο Κορνέλ, ένα μπαρ, καθώς και τη δική της φοιτητική αδελφότητα.

Γιατί δεν ασκήθηκαν αρχικά διώξεις

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χούτεν έχει αναγνωρίσει την έντονη κριτική που έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι το γραφείο του θα επανεξετάσει την υπόθεση και θα θέσει ενώπιον σώματος ενόρκων τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και την κατάθεση της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η αρχική απόφαση να μην ασκηθούν διώξεις στους φοιτητές που καταγγέλλονται ότι συμμετείχαν στον βιασμό συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία της Νέας Υόρκης.

Το νομικό πλαίσιο της πολιτείας κάνει διάκριση ανάμεσα στα θύματα σεξουαλικής επίθεσης που είχαν καταναλώσει εκούσια αλκοόλ ή ουσίες και σε εκείνα στα οποία χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή εν αγνοία τους.

Με βάση αυτή τη διάκριση, μόνο στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται ότι το θύμα δεν είναι σε θέση να συναινέσει σε σεξουαλική πράξη.

Έτσι, σύμφωνα με ειδικούς και ακτιβιστές, μια υπόθεση μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την άσκηση δίωξης για βιασμό όταν το θύμα είχε καταναλώσει με τη θέλησή του αλκοόλ ή ουσίες, ακόμη και εάν η κατάσταση αυτή είχε επηρεάσει την ικανότητά του να δώσει συναίνεση.

Ήδη μέλη του κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης ζητούν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

Τι υποστηρίζει η αδελφότητα

Στο μεταξύ, ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της εθνικής οργάνωσης ΧΦ, Τρέι Ρομπ, ανέφερε την Τετάρτη ότι το παράρτημα της αδελφότητας στο Κορνέλ κινήθηκε εναντίον των μελών που καταγγέλλονται για την υπόθεση.

Όπως δήλωσε, το παράρτημα ψήφισε ομόφωνα την αποβολή τους μόλις τρεις ημέρες μετά την υποβολή της αστυνομικής αναφοράς το 2024. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα μέλη αποβλήθηκαν στη συνέχεια και από την εθνική οργάνωση της αδελφότητας.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν πέρα από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή το Πανεπιστήμιο Κορνέλ», σημείωσε ο Ρομπ.

Η θέση του Πανεπιστημίου Κορνέλ

Το πανεπιστήμιο, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Το Κορνέλ αναφέρει ότι πραγματοποίησε δική του έρευνα και επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις στους φοιτητές που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι ποινές, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, περιλάμβαναν από αναστολές φοίτησης έως και αποβολές.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι προχώρησε σε ολοκληρωμένη εξέταση του περιστατικού και απέκλεισε από την πανεπιστημιούπολη την αδελφότητα ΧΦ. Το οίκημα της αδελφότητας εξακολουθεί να παραμένει κλειστό.

Πλέον, η υπόθεση περνά σε νέα φάση, καθώς η Λετίσια Τζέιμς αναλαμβάνει την έρευνα σε επίπεδο πολιτείας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Τόμπκινς έχουν ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσουν τα στοιχεία και θα τα παρουσιάσουν σε σώμα ενόρκων.