Ένας επιχειρηματίας ξυλοκοπήθηκε με σφυριά από άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπα που εισέβαλαν στο σπίτι του στην Αγγλία και απείλησαν να σκοτώσουν την επτά μηνών έγκυο σύζυγό του, εάν δεν τους μετέφερε κρυπτονομίσματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων λιρών.

Το ζευγάρι, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμο, περιέγραψε στο BBC την επίθεση ως «φρικτή», λέγοντας ότι φοβήθηκε ακόμα και για τη ζωή του αγέννητου παιδιού του. Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, αφού πρώτα ανάγκασαν τον άνδρα να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις του σε κρυπτονομίσματα.

Η επίθεση, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους στο Σόλιχαλ και διερευνάται από την αστυνομία. Η Crimestoppers προσφέρει αμοιβή 10.000 λιρών για πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην έρευνα.

Ο άνδρας, τον οποίο το BBC αποκαλεί Τζέιμς, δήλωσε ότι τρεις εισβολείς μπήκαν στο σπίτι και η επίθεση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. «Η πόρτα ανοίγει με τη βία, βλέπω γάντια και μπαλακλάβες», περιέγραψε. Όταν προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει, τον χτύπησαν με σφυριά στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πλευρά. Η σύζυγός του, η οποία περίμενε το τρίτο παιδί τους, κρατήθηκε στον καναπέ από έναν από τους δράστες. «Έχει ένα μαξιλάρι πάνω από το πρόσωπό της. Την πνίγει στον καναπέ. Την ακούω να φωνάζει “δεν μπορώ να αναπνεύσω”», είπε ο Τζέιμς.

Crypto thieves attack man in home and threaten to kill pregnant wife's baby in 'horrific' robbery https://t.co/j8boEza9Is — BBC News (UK) (@BBCNews) October 1, 2026

Οι δράστες φάνηκε να γνωρίζουν ότι είχε στην κατοχή του κρυπτονομίσματα, αλλά δεν ήξεραν πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Έτσι, ακολουθούσαν οδηγίες από έναν άνδρα που συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης. Όταν εντοπίστηκε ψηφιακό πορτοφόλι με σημαντικά κεφάλαια, οι απειλές κλιμακώθηκαν.

«Εκείνος έλεγε ουσιαστικά: “Αν δεν μας στείλεις τώρα τα χρήματα, θα μαχαιρώσουμε τη γυναίκα σου στην κοιλιά και θα σκοτώσουμε το μωρό σου“», ανέφερε ο Τζέιμς. Η σύζυγός του δήλωσε ότι φοβήθηκε πως ο Τζέιμς είχε σκοτωθεί όταν τον είδε αναίσθητο στο πάτωμα. Φοβήθηκε, επίσης, ότι το σοκ θα μπορούσε να προκαλέσει την απώλεια του μωρού. Το παιδί, ωστόσο, γεννήθηκε στην ώρα του.

Οι δράστες πήραν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες σε κρυπτονομίσματα, καθώς και αρκετά πολυτελή ρολόγια Rolex. Σύμφωνα με τον Τζέιμς, πριν φύγουν άκουσε τον άνδρα της βιντεοκλήσης να λέει στους συνεργούς του: «Μπορείτε να πάρετε 10.000 ο καθένας, αλλά εγώ παίρνω τα υπόλοιπα».

Η συγκεκριμένη μορφή ληστείας είναι γνωστή ως «wrench attack» και αφορά βίαιες επιθέσεις σε κατόχους κρυπτονομισμάτων. Η Chainalysis αναφέρει ότι έως τον Ιούνιο του 2026 είχαν κλαπεί 30 εκατ. δολάρια σε τέτοιες επιθέσεις, καθιστώντας το 2026 πιθανότατα τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.

Ο Τζέιμς, που είχε αρχίσει να επενδύει σε κρυπτονομίσματα το 2020 και το 2023 άφησε τη δουλειά του για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις συναλλαγές, δηλώνει πλέον ότι έχασε τα πάντα.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει τους δράστες. Η Crimestoppers αναζητά πληροφορίες για τους τρεις άνδρες, τον οδηγό του αυτοκινήτου και τον άνθρωπο που συμμετείχε στη βιντεοκλήση. Ο Τζέιμς λέει ότι δεν περιμένει να πάρει πίσω τα χρήματά του, αλλά θέλει να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη Δικαιοσύνη. «Απείλησαν τη γυναίκα μου και το μωρό μου. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί», είπε.