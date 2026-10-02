Μια φάλαινα φυσητήρας προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γιοτ που έπλεε στον απομακρυσμένο Νότιο Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να δώσουν μάχη για τη ζωή τους επί ώρες στην ανοιχτή θάλασσα.

Τα μέλη του πληρώματος του, 16 μέτρων γιοτ, Tai Tam περιέγραψαν στο AFP τη συνάντησή τους με ένα κοπάδι φυσητήρων, περίπου 250 ναυτικά μίλια βόρεια του μικρού νησιού Νόρφολκ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Ολόκληρο το σκάφος μετακινήθηκε προς το πλάι», δήλωσε η Αυστραλή, Τζέμα Κούπερ, η οποία εκτοξεύτηκε από τη θέση του τιμονιού εξαιτίας της σύγκρουσης. Αρχικά δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, όμως παρατήρησε μια καφέ απόχρωση στο νερό και μία φάλαινα. «Κοιτάξαμε προς την αριστερή πλευρά του σκάφους και είδαμε έξι έως οκτώ φάλαινες, ένα ολόκληρο κοπάδι. Τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί», ανέφερε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο σύζυγός της, Τζέρεμι Κούπερ, κοιμόταν κάτω από το κατάστρωμα όταν η πρόσκρουση τον ξύπνησε. «Ήταν αμέσως προφανές ότι η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή», είπε. Το σύστημα διεύθυνσης είχε καταστραφεί στη δεξιά πλευρά και στο σκάφος έμπαινε μεγάλη ποσότητα νερού.

Στις 13:00 τοπική ώρα Νέας Ζηλανδίας το Σάββατο, περίπου 30 λεπτά μετά τη σύγκρουση, το πλήρωμα ενεργοποίησε τον πομπό έκτακτης ανάγκης.

«Κηρύξαμε πλήρη συναγερμό Mayday», δήλωσε ο Νεοζηλανδός, μέλος του πληρώματος, Τέρι Χέδερινγκτον. Για τις επόμενες ώρες, οι τέσσερις άνδρες και γυναίκες προσπαθούσαν να απομακρύνουν όσο περισσότερο νερό μπορούσαν από το σκάφος.

Η Βασιλική Αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας έστειλε στην περιοχή αεροσκάφος περιπολίας P-8A Poseidon, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ραδιοεπικοινωνίες και να συντονίσει την επιχείρηση διάσωσης.

Ένας Γάλλος, μέλος του πληρώματος, ονόματι Μαρτέν Ζαφρέ, ξυλουργός στο επάγγελμα, δήλωσε ότι η σύγκρουση προκάλεσε πολλά ανοίγματα στο γιοτ, ράγισε τη δομή από υαλοβάμβακα και κατέστρεψε το σύστημα διεύθυνσης. «Δεν μπορούσαμε πλέον να κατευθύνουμε το σκάφος και ένα σκάφος χωρίς τιμόνι γίνεται γρήγορα πρόβλημα», είπε.

Ο Ζαφρέ προσπάθησε να περιορίσει την εισροή νερού με ό,τι είχε διαθέσιμο, ακόμη και αφρό διαστολής, ενώ κολύμπησε κάτω από το σκάφος για να το ελέγξει. Το πλήρωμα προσπάθησε να παραμείνει πάνω στο γιοτ όσο περισσότερο μπορούσε, δίνοντας μάχη ώστε να μην μπλοκάρει ο κινητήρας και απομακρύνοντας το νερό με τα χέρια.

Couple describes relief at rescue after whale destroys their yacht dlvr.​it/TVjW5v pic.twitter.com/gsCPZuWYMO — World News (@Worldnews_Media) September 30, 2026

Αργά τη νύχτα εγκατέλειψαν τελικά το Tai Tam και μεταφέρθηκαν σε σωσίβια λέμβο, με τη θάλασσα να είναι ήρεμη και το φεγγάρι ολόγιομο. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έκοψαν τον ιμάντα που συνέδεε τη λέμβο με το γιοτ, φοβούμενοι ότι θα τους παρέσυρε στον βυθό. Λίγο αργότερα, το σκάφος βυθίστηκε.

Το πλήρωμα διασώθηκε στις 6 το πρωί της Κυριακής από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MV Sofrana Surville, περίπου 18 ώρες μετά τη σύγκρουση.

Ακόμα και η διάσωση ήταν τρομακτική, καθώς το τεράστιο πλοίο πλησίαζε τη μικρή σωσίβια λέμβο. Μέσα σε μισή ώρα, όμως, οι τέσσερις άνθρωποι είχαν ανέβει τη σκάλα, ήπιαν καφέ και μίλησαν με τον καπετάνιο.

«Ήταν υπέροχο, και απλώς είχε ένα τρομερό, τρομερό τέλος, αλλά ευτυχώς δεν χάθηκε καμία ζωή», δήλωσε ο Τζέρεμι Κούπερ, αποχαιρετώντας το ταξίδι τους στον Ειρηνικό.