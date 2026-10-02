Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στα αεροπλανοφόρα USS George HW Bush και USS George Washington που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, ανέφεραν η εφημερίδα Wall Street Journal και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Το Roosevelt απέπλευσε την Κυριακή από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Πλοία από την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας της Νήσου Μακίν αναπτύχθηκαν επίσης τη Δευτέρα, ανέφερε η Wall Street Journal.

Ο Axios, επικαλούμενος έναν ανώνυμο αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν το Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα αεροπλανοφόρα που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή ή θα αναπτυχθεί επιπλέον αυτών.

Αν παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα, θα πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, πως είναι «πιθανό» να αυξηθούν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ