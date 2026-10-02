Εδώ και μήνες, οι ουκρανικές αρχές προειδοποιούν τον πληθυσμό να προετοιμαστεί για τον πιο σκληρό χειμώνα σε συνθήκες πολέμου. Η Ρωσία, όπως ανέφεραν, θα χρησιμοποιούσε τα ολοένα και πιο ισχυρά όπλα της για να προσπαθήσει να παραλύσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας. Η πρώτη μεγάλη επίθεση αναμενόταν αργότερα αυτό το φθινόπωρο, με την πρώτη ψύχρα.

Η Ρωσία δεν περίμενε τόσο πολύ. Πριν από την αυγή της Τετάρτης, πύραυλοι και drones χτύπησαν ένα μεγάλο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, συγκλονίζοντας την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, με εκρήξεις. Μέχρι το πρωί, αρκετές γειτονιές είχαν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό.

Η επίθεση, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εκστρατείας με στόχο να βυθίσει τις ουκρανικές πόλεις στο κρύο και το σκοτάδι, με απώτερο στόχο να κάμψει το ηθικό του λαού και να παραλύσει την πολεμική προσπάθεια. Η Ρωσία έχει διεξάγει παρόμοιες εκστρατείες κάθε χρόνο, με ανάμεικτα αποτελέσματα, αλλά πλησιάζει αυτόν τον χειμώνα οπλισμένη με αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρα τζετ, τα οποία η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Το «ρωσικό σχέδιο που υποκλάπηκε» και παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους

Η έκταση των φιλοδοξιών της Ρωσίας να αναγκάσει τους Ουκρανούς να υποταχθούν μέσω του ψύχους είναι εμφανής σε ένα έγγραφο που ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ, παρουσίασε στους Ευρωπαίους εταίρους στο Παρίσι πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση της παρουσίασής του.

Ο κ. Σμιχάλ, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, περιέγραψε το έγγραφο ως ένα ρωσικό σχέδιο που υποκλάπηκε, το οποίο αποσκοπεί στην κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος μέσω μεθοδικών επιθέσεων. Το σχέδιο, αντίγραφο του οποίου απέκτησαν οι New York Times, περιγράφει μια εκστρατεία επιθέσεων με τη χρήση έως και 1.000 πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βομβών. Οι επιθέσεις θα στοχεύουν ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών υποσταθμών, υδροηλεκτρικών και θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και λεβητοστασίων.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το έγγραφο αναφέρει ότι η Ρωσία σκοπεύει να αναγκάσει τα τρία πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας που λειτουργούν -τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής της υποδομής- να κλείσουν, εκτοξεύοντας πυραύλους στους ηλεκτρικούς υποσταθμούς που τα συνδέουν με το δίκτυο. Οι υποσταθμοί βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από τους αντιδραστήρες.

Το σχέδιο αναφέρει, επίσης, ότι η Μόσχα θα στοχεύσει το σύστημα ύδρευσης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και βόμβες ολίσθησης. Η Ρωσία δεν έχει επιτεθεί ποτέ στο παρελθόν σε τέτοιες εγκαταστάσεις σε μεγάλη κλίμακα. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ιδιωτικά την ανησυχία τους ότι η χώρα διαθέτει περιορισμένα εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που αντιμετωπίσει σοβαρές διακοπές στην παροχή νερού.

Ο τελικός στόχος είναι να αποκοπούν οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση. Το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός επισημαίνονται ως κύριοι στόχοι, με σχέδια να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτές τις πόλεις κατά 90%, να μειωθεί η παροχή θέρμανσης έως και 90% και να διαταραχθεί σοβαρά το αποχετευτικό σύστημα.

Οι New York Times επισημαίνουν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν ανεξάρτητα το έγγραφο, το οποίο χρονολογείται από τον Αύγουστο και είναι γραμμένο στα ρωσικά. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι δυνάμεις του θα διεξάγουν μια εκτεταμένη εκστρατεία αυτόν τον χειμώνα για να καταστρέψουν την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, παρουσιάζοντάς την ως αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Ο κ. Σμιχάλ μίλησε αόριστα για το έγγραφο στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας: «Οι εταίροι μας, όπως και εμείς, συγκλονίστηκαν από τον κυνισμό του, από αυτόν τον ψυχρό, τρομοκρατικό υπολογισμό για το πώς να καταστρέψουν τον ενεργειακό μας τομέα».

Παραμένει να δούμε αν η Ρωσία θα εφαρμόσει τη στρατηγική που περιγράφεται στο έγγραφο και αν θα επιτύχει σε περίπτωση που το πράξει.

Η Ουκρανία έχει περάσει τους τελευταίους μήνες προετοιμαζόμενη για τον χειμώνα, κατασκευάζοντας προστατευτικές κατασκευές πάνω από κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως υποσταθμούς που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες, οι περισσότεροι από τους οποίους υπέστησαν σοβαρές διακοπές ρεύματος και θέρμανσης τον περασμένο χειμώνα, έχουν εφοδιαστεί με μπαταρίες και μικρές θερμάστρες που λειτουργούν με αέριο.

Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας προειδοποιούν ότι τα μέτρα αυτά μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να μετριάσουν το αναμενόμενο πλήγμα, όχι όμως να το αποτρέψουν. Η Ολένα Παβλένκο, επικεφαλής του DiXi Group, ενός ουκρανικού κέντρου μελετών για την ενέργεια, δήλωσε ότι τέσσερις χειμώνες πολέμου έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, ώστε το να αντέξει έναν ακόμα θα ήταν σαν «να τρέχει κανείς μαραθώνιο με έναν μόνο πνεύμονα».

Τα τρία στάδια επιθέσεων

Το σχέδιο της Ρωσίας που υποκλάπηκε φαίνεται να έχει ως στόχο την κατάρρευση του ήδη αποδυναμωμένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, όπως σημειώνει το δημοσίευμα. Προβλέπει τρία στάδια επιθέσεων.

Το πρώτο θα έθετε εκτός λειτουργίας υποσταθμούς κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, οι οποίοι εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από την Ευρώπη.

Το δεύτερο θα έθετε εκτός λειτουργίας υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

Το τρίτο θα ανάγκαζε τα τρία πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας που λειτουργούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Σημειώνεται ότι ένα τέταρτο πυρηνικό εργοστάσιο, κοντά στη νότια πόλη Ζαπορίζια, καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στις αρχές του πολέμου και δεν λειτουργεί.

Ο στόχος των επιθέσεων, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι η εξάλειψη σχεδόν 15 γιγαβάτ παραγωγικής ικανότητας – όση είχε η Ουκρανία στο τέλος του καλοκαιριού.