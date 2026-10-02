Μια γυναίκα αστυνομικός καταδιώκεται από ομάδα νεαρών στους δρόμους της Γαλλίας και καταλήγει στο έδαφος, όπου δέχεται κλωτσιά, σε ένα από τα περιστατικά βίας που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κλιμακούμενων μαθητικών κινητοποιήσεων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τα προάστια του Παρισιού και δείχνει την αστυνομικό να τρέχει στον δρόμο, ενώ πίσω της την καταδιώκει ομάδα νεαρών ανδρών. Κάποια στιγμή τη ρίχνουν στο έδαφος, ενώ η ίδια κρατά ένα δακρυγόνο.

Η αστυνομικός δέχεται μία κλωτσιά ενώ βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, πριν το άτομο που καταγράφει το περιστατικό απομακρυνθεί. Το βίντεο συνοδευόταν από τη λεζάντα «αστυνομικός παρασύρθηκε», μαζί με emoji γέλιου.

«Η κατάσταση είναι καταστροφική. Κανείς δεν πρέπει να το επιδοκιμάζει», έγραψε ένας από τους ανθρώπους που σχολίασαν το βίντεο.

🚨🇫🇷 FLASH | À Paris, une policière poursuivie par plusieurs émeutiers a été mise à terre après avoir été fauchée par-derrière. https://t.co/j4TX62bHFG — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2026

Μαρί Λεπέν: Η εικόνα της νεαρής αστυνομικού είναι ανυπόφορη

Η επίθεση στην αστυνομικό προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τη Μαρί Λεπέν, πρώην αρχηγό του Εθνικού Συναγερμού, πολιτικό και δικηγόρο.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Μαρί Λεπέν έγραψε: «Η εικόνα αυτής της νεαρής αστυνομικού, που καταδιώκεται από ένα ουρλιαχτό πλήθος που φωνάζει το μίσος του, ρίχνεται στο έδαφος και δέχεται επίθεση, είναι ανυπόφορη».

«Αυτές οι πράξεις αξίζουν παραδειγματικές τιμωρίες. Να γνωρίζει ότι απόψε εκατομμύρια Γάλλοι της προσφέρουν τη θερμή υποστήριξή τους», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, σχολίασε επίσης το περιστατικό, λέγοντας ότι το βίντεο με την αστυνομικό να καταδιώκεται στους δρόμους και να δέχεται επίθεση στο έδαφος «δείχνει τι έχει γίνει η Γαλλία μετά από δεκαετίες χαλαρότητας και μαζικής μετανάστευσης».

«Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε αυτή τη βαρβαρότητα; Για πόσο θα αφήνουμε τη χώρα μας να βυθίζεται χωρίς να αντιδρούμε;», ανέφερε.

Σχεδόν 2.000 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα

Η επίθεση στην αστυνομικό σημειώθηκε την ώρα που οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έχουν μετατραπεί σε εκτεταμένες ταραχές. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνέζ ανακοίνωσε ότι μόνο την Πέμπτη συνελήφθησαν 1.949 άνθρωποι, οι περισσότεροι ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών, για σειρά αδικημάτων που αφορούν τη δημόσια τάξη.

Ο υπουργός καταδίκασε «τη στοχοποίηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου, τη ρίψη αντικειμένων, τις πράξεις βίας, τις λεκτικές επιθέσεις, τις απόπειρες εμπρησμού και τη γενικότερη αστική βία».

Τουλάχιστον 305 αστυνομικοί και μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να ζητούν την αντικατάσταση των απόντων εκπαιδευτικών, αύξηση των εκπαιδευτικών πόρων, ανακαινίσεις σχολείων και «αξιοπρεπείς» συνθήκες μάθησης. Μέσα στην εβδομάδα, όμως, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν, ενώ δεκάδες βίντεο βίαιων περιστατικών άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις και η κλιμάκωση της βίας

Η ένταση αυξήθηκε μετά τις δηλώσεις του αριστερού δημάρχου του προαστίου του Παρισιού Σεν-Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος την Τρίτη δήλωσε στους διαδηλωτές ότι «η βία μπορεί να είναι νόμιμη». Η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία.

Στο μεταξύ, στη Μασσαλία εκπαιδευτικοί του λυκείου Βικτόρ Ουγκό περιλούστηκαν με βενζίνη, καθώς το σχολείο έγινε στόχος απόπειρας εμπρησμού, ενώ το προσωπικό αναγκάστηκε να καταφύγει στο εσωτερικό του κτιρίου για την ασφάλειά του.

Στη Νάντ, η είσοδος του λυκείου Νέλσον Μαντέλα καταστράφηκε από πυρκαγιά. Η υποδιευθύντρια Γκαέλ Κορντιέ χαρακτήρισε το περιστατικό πράξη «εμπρησμού». Παράλληλα, στη Μασσαλία πυροσβέστης τραυματίστηκε όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν πυροσβεστικό όχημα κοντά στο λύκειο Σεντ-Εξιπερί.

Βίντεο από τα επεισόδια δείχνουν αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και γκλομπ, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν συνεχείς συγκρούσεις με τους διαδηλωτές.

Η αστυνομία έχει επίσης κατηγορηθεί για βιαιότητα μετά τον τραυματισμό ενός 14χρονου, ο οποίος έχασε έξι δόντια όταν αστυνομικός φέρεται να εκτόξευσε χειροβομβίδα δακρυγόνου στο σαγόνι του από απόσταση αναπνοής, έξω από σχολείο. Η αστυνομική υπηρεσία εποπτείας έχει ξεκινήσει έρευνα, έχοντας υποστηρίξει ότι ο έφηβος είχε χτυπήσει αστυνομικό πριν από την εκτόξευση της χειροβομβίδας.

Παρίσι και Μασσαλία στο επίκεντρο

Στο Παρίσι και τη Μασσαλία καταγράφηκε η μεγαλύτερη ένταση. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παϊάν, κάλεσε σε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι οι νέοι πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το μέλλον τους και τη δημόσια υπηρεσία «σε ένα ήρεμο πλαίσιο».

Ο ίδιος καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών, πυροσβεστών, δημοσιογράφων και κατοίκων της Μασσαλίας, καθώς και τις φωτιές και τα επεισόδια βίας.

Στο Πα-ντε-Καλέ, διευθυντής επαγγελματικού λυκείου στην Οσέλ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροτέχνημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν 37 συλλήψεις από το πρωί.

Παράλληλα, σε Μασσαλία, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ ανεστάλησαν ή διακόπηκαν δρομολόγια λεωφορείων, τραμ και μετρό, λόγω των επεισοδίων και των αποκλεισμών.

Η επίθεση στην αστυνομικό αποτελεί ένα από τα περιστατικά που καταγράφουν την ένταση των ταραχών, την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει σύσκεψη κρίσης στο Παρίσι.