Η Ταϊβάν παρέλαβε σήμερα τα δυο πρώτα της μαχητικά αεροσκάφη νεότερης τεχνολογίας F-16V, από τα συνολικά 66 που έχει παραγγείλει στο πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη νήσο, που επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά της για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επίθεσης της Κίνας.

Τα δυο αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων τέταρτης γενιάς προσγειώθηκαν στις 12:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας) στην αεροπορική βάση Ταϊτάν, στο νότιο τμήμα της νήσου, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για τα πρώτα από τα αεροσκάφη που συμφωνήθηκε να πωληθούν έναντι 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν –που έχει δική της κυβέρνηση– αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την ανάκτηση του ελέγχου της. Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο αυξάνει την οικονομική και στρατιωτική πίεση και διαμαρτύρεται σε ολοένα πιο έντονο τόνο για τις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στη νήσο.

Το F-16V, σύμφωνα με ειδικούς, είναι σημαντικά βελτιωμένη εκδοχή των απαρχαιωμένων F-16 A/B που διέθετε ήδη η Ταϊβάν – η οποία είχε ήδη εκσυγχρονίσει 141 από αυτά στα τέλη του 2023.

Τα πρώτα δύο επρόκειτο αρχικά να φτάσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, έπειτα από ενδιάμεσους σταθμούς για ανεφοδιασμό στη Χαβάη και στο Γκουάμ.

Όμως, σύμφωνα με ΜΜΕ, έκαναν αναστροφή κι επέστρεψαν στη Χαβάη αφού απογειώθηκαν προς το Γκουάμ. Δεν δόθηκε καμιά επίσημη εξήγηση.

Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊβάν Ουέλιγκτον Κου εκτιμά πως θα ήταν «δύσκολο» να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των μαχητικών μέσα στη χρονιά, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση, αν και η Lockheed Martin επιτάχυνε την παραγωγή τους.

Η άφιξη των δυο πρώτων αεροσκαφών καταγράφεται καθώς η Ταϊπέι περιμένει να δοθεί πράσινο φως από την Ουάσιγκτον σε νέα σύμβαση για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 14 δισ. δολαρίων.

Οι ΗΠΑ έχουν πουλήσει τις τελευταίες δεκαετίες όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, ανάμεσά τους αεροσκάφη, πυραύλους, πολεμικά πλοία και διάφορα άλλα συστήματα, επικαλούμενες τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τη νήσο να διατηρήσει επαρκή αμυντική ικανότητα.

Η Ταϊβάν έχει χωριστή κυβέρνηση από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949, όταν οι κομμουνιστές κατέλαβαν την εξουσία στο Πεκίνο και η εθνικιστική κυβέρνηση εξορίστηκε στη νήσο.