Η Κρίστα Πάικ έγινε η πρώτη θανατοποινίτισσα που επέζησε από θανατηφόρα ένεση, όμως η υπόθεσή της αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά φρικιαστικά περιστατικά αποτυχημένων εκτελέσεων που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ. Από αστυνομικό που καταδικάστηκε για φόνο και είδε το κεφάλι του να τυλίγεται στις φλόγες στην ηλεκτρική καρέκλα μέχρι εκτελεστές που βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα της εκτέλεσης, η ιστορία της θανατικής ποινής περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις όπου η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή (Death Penalty Information Center), περίπου το 3% όλων των εκτελέσεων στις ΗΠΑ κατά τον αιώνα από το 1890 έως το 2010 χαρακτηρίστηκαν αποτυχημένες.

Αποτυχημένοι απαγχονισμοί και κεφάλια στις φλόγες

Ο μεγαλύτερος αριθμός αποτυχημένων εκτελέσεων, 85 περιστατικά, αφορούσε απαγχονισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και η εκτέλεση του παράνομου Τόμι «Μπλακ Τζακ» Κέτσουμ το 1901. Το κεφάλι του αποκολλήθηκε όταν έπεσε από την αγχόνη, καθώς οι εκτελεστές δεν είχαν υπολογίσει πόσο είχε αυξηθεί το βάρος του κατά την παραμονή του στη φυλακή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εκτελέσεις με ηλεκτρική καρέκλα, με αρκετά περιστατικά στα οποία τα κεφάλια των καταδικασμένων τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως αναφέρει η nypost.

Το 1990, το κεφάλι του Τζέσι Ταφέρο, αστυνομικού δολοφόνου από τη Φλόριντα, πήρε φωτιά όταν οι χειριστές της ηλεκτρικής καρέκλας επιχείρησαν, χωρίς επιτυχία, να διοχετεύσουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του. Είχαν χρησιμοποιήσει κατά λάθος ένα συνθετικό, μη αγώγιμο σφουγγάρι κάτω από το κάλυμμα του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα το σώμα του να μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα ανθρώπινο βραχυκύκλωμα.

Επτά χρόνια αργότερα, το κεφάλι ενός ακόμη κρατουμένου στη Φλόριντα τυλίχθηκε στις φλόγες. «Ο Πέδρο Μεντίνα… ανακηρύχθηκε νεκρός στις 7:10 το πρωί, αλλά όχι πριν ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, φορώντας προστατευτικά γάντια, βοηθήσει να σβήσουν οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το κεφάλι του καταδικασμένου άνδρα. Τόσος καπνός είχε γεμίσει τον χώρο εκτέλεσης, ώστε άνοιξε ένα παράθυρο προς τα έξω», έγραψαν οι Los Angeles Times το 1997.

75 αποτυχημένες προσπάθειες με θανατηφόρα ένεση

Η θανατηφόρα ένεση, η οποία είχε σχεδιαστεί ως ένας σύγχρονος και πιο ανθρώπινος τρόπος εκτέλεσης ενός καταδικασμένου σε θάνατο, είχε καταγράψει 75 αποτυχημένες προσπάθειες μέχρι το 2010.

Το 2014, ο βιαστής και δολοφόνος, Κλέιτον Λόκετ, υπέστη μια ιδιαίτερα προβληματική διαδικασία, όταν το αίμα του πιτσίλισε τον γιατρό που προσπαθούσε να τοποθετήσει τη βελόνα της θανατηφόρας ένεσης στη βουβωνική περιοχή του.

«Δεν νομίζω ότι κατάλαβε πως χτύπησε την αρτηρία και θυμάμαι να λέω: χτύπησες την αρτηρία. Έχουμε αίμα παντού», δήλωσε παραϊατρικός στον Guardian.

Τρεις αποτυχημένες εκτελέσεις στην Αλαμπάμα το 2022

Η πολιτεία της Αλαμπάμα κατέγραψε μόνο μέσα στο 2022 τρεις αποτυχημένες εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση.

Και οι τρεις κρατούμενοι έμειναν με τραύματα από τις βελόνες και μώλωπες, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις υπέστησαν βαθιές, ακανόνιστες τομές, καθώς το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε επανειλημμένα και χωρίς επιτυχία να τοποθετήσει τις βελόνες στις φλέβες τους.

Ένας από τους κρατούμενους παρέμεινε δεμένος στο κρεβάτι επί 90 λεπτά, ενώ οι διασώστες τον τρυπούσαν επανειλημμένα στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν την εκτέλεση, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή.