Η Κρίστα Πάικ εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Αρχών του Τενεσί να προχωρήσουν στην εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση.

Η 50χρονη, η οποία έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης, Κολίν Σλέμερ, το 1995, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Vanderbilt, όπου σύμφωνα με τους δικηγόρους της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει εντατική ιατρική φροντίδα.

Ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι, δήλωσε ότι υπάρχει φόβος ακόμα και για πιθανή εγκεφαλική βλάβη, ενώ παραμένει άγνωστο εάν οι Αρχές θα επιχειρήσουν εκ νέου την εκτέλεσή της.

Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, η Κρίστα Πάικ έλαβε δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, καθεμία από τις οποίες προοριζόταν να είναι θανατηφόρα. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί και η κρατούμενη παρέμεινε ζωντανή.

«Έλεγε στους εκτελεστές πού να ψάξουν για φλέβα»

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η Κρίστα Πάικ έμεινε δεμένη στο κρεβάτι της εκτέλεσης για περίπου μία ώρα, ενώ το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση στις φλέβες της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Στίβεν Φέρελ από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υπεράσπισης του Ανατολικού Τενεσί, έγιναν τουλάχιστον επτά προσπάθειες με βελόνες, ενώ μία από αυτές φέρεται να λύγισε κατά την αφαίρεσή της. Όπως σημειώνει η New York Post, η ίδια η Κρίστα Πάικ, όπως ισχυρίζεται η υπεράσπισή της, προσπαθούσε μάλιστα να καθοδηγήσει το προσωπικό. «Παρακαλώ, προσπαθήστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να έλεγε.

Christa Pike is alive, tried to help executioners find a vein during botched lethal injection attempt: lawyer https://t.co/hhd1HfwDhi pic.twitter.com/x2et9GDpk1 — New York Post (@nypost) October 1, 2026

Μάρτυρας της διαδικασίας, η δημοσιογράφος, Τόρι Γκέσνερ, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 50χρονη παραπονέθηκε για έντονο πόνο στο χέρι της. Η νομική της ομάδα απέδωσε την αποτυχία της διαδικασίας, μεταξύ άλλων, στη δυσκολία πρόσβασης στις φλέβες, σε προβλήματα κατά την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών και σε πιθανό ζήτημα με το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την αναστολή των εκτελέσεων και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος της Κρίστα Πάικ, Ράντι Σπάιβι, τον κάλεσε να μετατρέψει τη θανατική ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι η ίδια έχει ήδη υποστεί εξαιρετικά σκληρή τιμωρία, τόσο λόγω των περισσότερων από 20 χρόνων που πέρασε σε απομόνωση όσο και λόγω της αποτυχημένης απόπειρας εκτέλεσής της.

Από την άλλη πλευρά, η γερουσιαστής, Μάρσα Μπλάκμπερν, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της ηλεκτρικής καρέκλας στο Τενεσί, δηλώνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν τα αίτια της αποτυχημένης διαδικασίας.

Το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 19χρονης, Κολίν Σλέμερ, τον Ιανουάριο του 1995. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η τότε 18χρονη Κρίστα Πάικ πίστευε ότι η Κολίν Σλέμερ προσπαθούσε να της «κλέψει» τον σύντροφό της. Μαζί με τον 17χρονο τότε Τάνταριλ Σιπ και τη φίλη της, Σαντόλα Πίτερσον, φέρεται να παρέσυραν τη νεαρή σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τενεσί στο Νόξβιλ.

Οι Αρχές περιέγραψαν ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα, κατά το οποίο η Κολίν Σλέμερ βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε προτού χάσει τη ζωή της. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Κρίστα Πάικ κράτησε στη συνέχεια κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

Το 1996 καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Τάνταριλ Σιπ καταδικάστηκε σε ισόβια, καθώς ήταν ανήλικος όταν διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ η Σαντόλα Πίτερσον έλαβε ηπιότερη ποινή αφού κατέθεσε εναντίον τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη φυλακή, η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε επίσης για απόπειρα δολοφονίας άλλης κρατούμενης το 2001, ενώ το 2012 αποκαλύφθηκε σχέδιο απόδρασής της από τη φυλακή γυναικών του Τενεσί.

Η εκτέλεσή της επρόκειτο να είναι η πρώτη γυναίκας στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η τελευταία γυναίκα που είχε εκτελεστεί στην πολιτεία ήταν η Ιβ Μάρτιν, η οποία απαγχονίστηκε το 1820.