Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα δώσει διαταγή να χτυπηθεί «πολύ δυνατά» το Ιράν, αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της εταιρείας flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την «ισλαμιστική κατήχηση» του υπόπτου.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, μην ανησυχείτε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι έφερε ευθύνη η Τεχεράνη.

Πάντως, δύο ημέρες μετά την κατεπείγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, με 174 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 166 Ισραηλινών σύμφωνα με δημοσιεύματα, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει.

Σύμφωνα με περιγραφές επιβατών, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο έχασε κάπου 5.000 μέτρα μέσα σε ένα λεπτό, προτού εισβάλουν στο πιλοτήριο επιβάτες και τον εξουδετερώσουν.

Χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ κατήγγειλε «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης», που είχε στο στόχαστρο υπηκόους του, τα Εμιράτα και τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, στο πλαίσιο των οποίων εξομαλύνθηκε η σχέση των δυο κρατών το 2020.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Τύπο χθες στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ, είπε πως νομίζει ότι το Ιράν είχε ανάμειξη. «Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ναι, με βάση όσα ακούω, αλλά το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή», είπε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers.



L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026

Στα ΗΑΕ ο ύποπτος – Νέες λεπτομέρειες για την πτήση του τρόμου

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που εκφράστηκαν για πρώτη φορά μετά το επεισόδιο στην πτήση της flydubai, επιβεβαίωσαν χθες πως ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, χωρίς να προβάλουν κάποια υπόθεση για τα κίνητρά του.

Διευκρίνισαν πως ο ύποπτος μετήχθη στα ΗΑΕ, όπου ο γενικός εισαγγελέας ανακοίνωσε, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί «σε ποιο βαθμό το συμβάν συνδέεται με τρομοκρατική δράση ή πρόθεση».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δεν απέκλεισε την πιθανότητα ο συγκυβερνήτης, που είναι υπήκοος Ομάν, να έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα, το βέβαιο είναι ότι «είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

«Φώναξε “σκοτώστε με, σκοτώστε με”. Άρα είναι καθαρό πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει, είναι σαφές πως σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο», δήλωσε στο Fox News.

Αφού έφτασαν στο Τελ Αβίβ προχθές, οι επιβάτες αναφέρθηκαν σε εφιαλτική πτήση. «Ακούγαμε κραυγές (…) κατόπιν, όταν ανοίξαμε την πόρτα του πιλοτηρίου, είδαμε αίμα, κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο», ανέφερε επιβάτισσα σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Γιανίβ Χαγιούν, υδραυλικός, αφηγήθηκε πως μαζί με άλλους ακινητοποίησε τον συγκυβερνήτη και τον έβγαλε έξω από το πιλοτήριο, προτού σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, χάρη στο ότι είχε παρακολουθήσει εκπομπές στην τηλεόραση αφιερωμένες σε αεροπορικές τραγωδίες, επιτρέποντας στο δεύτερο ζευγάρι πιλότων στο σκάφος να αναλάβουν να το προσγειώσουν. Η φωτογραφία του βρισκόταν χθες τα πρωτοσέλιδα ισραηλινών εφημερίδων.

Ο κυβερνήτης, ο Ινδός Σμιτ Μασλάρ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία στα Εμιράτα, όπου είναι «καλά στην υγεία του», η «ανάρρωση» προχωρά ικανοποιητικά, όπως ανέφερε η πρεσβεία της Ινδίας στο Αμπού Ντάμπι.