Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένη επίθεση με drones εναντίον του Βόλγκογκραντ, στη Ρωσία, με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ να αναφέρει ότι από τα πλήγματα επηρεάστηκε «βιομηχανική εγκατάσταση» στην πόλη, όπου λειτουργεί μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Volgograd… Looks like the oil refinery jump-started. 🤣 pic.twitter.com/b18xgMY8VL — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) October 2, 2026

Όπως γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram, κατά τη διάρκεια της επιδρομής εκδηλώθηκε φωτιά σε πολυκατοικία. Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

🔥 Ukraine keeps hitting russia’s refineries — despite Trump’s demands.



Primary processing units keep going offline.



10 refineries stopped.

Volgograd + NORSI down to ~25%.



9 of the 12 were hit by FP-1 drones.



Plant by plant, russia’s refining capacity keeps disappearing.



2/ pic.twitter.com/cGG0ii9Cqv — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) October 1, 2026

Ο Μπατσάροφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον βιομηχανικό στόχο που επλήγη, ούτε διευκρίνισε εάν επρόκειτο για το διυλιστήριο της πόλης.