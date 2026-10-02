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Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένη επίθεση με drones εναντίον του Βόλγκογκραντ, στη Ρωσία, με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ να αναφέρει ότι από τα πλήγματα επηρεάστηκε «βιομηχανική εγκατάσταση» στην πόλη, όπου λειτουργεί μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Όπως γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram, κατά τη διάρκεια της επιδρομής εκδηλώθηκε φωτιά σε πολυκατοικία. Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ο Μπατσάροφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον βιομηχανικό στόχο που επλήγη, ούτε διευκρίνισε εάν επρόκειτο για το διυλιστήριο της πόλης.