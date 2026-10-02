Ένταση προκλήθηκε σε κινηματογραφική αίθουσα στην Ολλανδία κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», όταν η Σαμπίν Τάασα, επιζήσασα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, πήρε τον λόγο και διέκοψε την προβολή. Η ίδια έχασε εκείνη την ημέρα τον σύζυγο και τον γιο της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τάασα εμφανίζεται να κρατά το μικρόφωνο και να απευθύνεται σε έντονο ύφος στους Ισραηλινούς δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ.

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε στον Αβραάμ, τη Σορ και σε όλους τους θεατές.

« Des terroristes du Hamas ont assassiné mon mari et mon fils. » Indignation aux Pays-Bas : Sabine Taasa, une mère endeuillée, dénonce la première du film « Naza »a en Europe ; les spectateurs lui lancent : « Honte à vous, on s’en fiche ! » Lors de la projection à Delft, près de La Haye, Avihai Shorshan, directeur d’« Ad Kan », qui accompagnait Sabine aux Pays-Bas, a commencé à projeter le film d’horreur sur l’écran à l’aide d’un projecteur mobile. Il a alors été confronté à la violence de certains spectateurs qui ont interrompu la projection. Au même moment, Sabine Taasa, la mère endeuillée dont le mari et le fils avaient été assassinés lors du massacre du 7 octobre et dont les enfants avaient été grièvement blessés, était furieuse contre les réalisateurs, Yuval Avraham et Rachel Shor. Elle est montée sur scène et a tenté de s’adresser au public : « Regardez-moi dans les yeux. Parlez-vous de dommages collatéraux ? Mon mari et mon fils ont été assassinés par le Hamas. Où cela apparaît-il dans votre film ? » a-t-elle crié à Avraham, Shor et à tous les spectateurs. En réponse, plusieurs personnes lui ont crié : « On s’en fiche, ayez honte, on ne veut rien entendre ! » Avichai Shorshan, directeur d’« Ad Kan », a déclaré : « Les dommages collatéraux causés à l’État d’Israël par ce film mensonger sont inimaginables. Ce lavage de cerveau ne peut être corrigé qu’en démasquant rapidement les faux témoins et en les confrontant à la vérité. Nous n’accepterons pas la propagation de l’antisémitisme en Europe, nous continuerons le combat. » Un document relatif à l’événement est joint. Crédit : organisation « Ad Kan ». — GENGIS KHAN 🇫🇷 🇮🇱 🌿 (@GENGIS9999) October 1, 2026

Η παρέμβασή της προκάλεσε αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα, με ορισμένους παρευρισκόμενους να στρέφονται εναντίον της και να φωνάζουν: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!».

Λίγο αργότερα, η Σαμπίν Τάασα αποχώρησε από την αίθουσα.

The filmmakers Yuval Abraham and Rachel Szor received a 25-minute virtue-signaling standing ovation at the Venice Film Festival for a film slandering the IDF. Produced by The Guardian, the film took the name from NAZA, a military acronym derived from the Hebrew term nezek agavi, and which is used by IDF to indicate the number of civilians expected to be killed in an airstrike as collateral damage when carrying out strikes against legitimate military targets. Such target-validation processes are carried out by any professional army which wants to minimize civilians casualties and assess incidental harm. The Islamist terrorist organization Hamas operates under completely different standard. They actively target civilians, which they made abundantly clear when they massacred 344 civilians at the Nova Music Festival and kidnapped more than 220 civilians during the October 7th Massacre which started the Israel-Hamas War. The methods and goal of Hamas are something that the filmmakers of NAZA consider unimportant and they also ignore the suffering of Israeli civilians targeted in the October 7th Massacre, such as Shiri Bibas and her two young sons, Ariel and Kfir, who were kidnapped from their home in Nir Oz and taken into Gaza. Ariel was just 4 years old while Kfir hadn’t even had the chance to celebrate his first birthday. They were all murdered in captivity. While IDF soldiers risked their lives in an effort to keep civilian casualties down in Gaza, Hamas did everything they could to maximize civilian casualties in Israel. These are facts that the filmmakers are happy to ignore in order to be able to receive international applause at film festivals for a narrative that places Israel and its soldiers in the role of the perpetrators, while the atrocities that began started war are pushed further and further into the background. Video via Naz Hashem — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Η υποδοχή του «NAZA» στη Βενετία

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ντοκιμαντέρ είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απέσπασε όρθιο χειροκρότημα διάρκειας 24,5 λεπτών. Η συγκεκριμένη διάρκεια χαρακτηρίστηκε ως ρεκόρ για τη διοργάνωση, ξεπερνώντας τα 22 λεπτά που είχε καταγράψει το «The Voice of Hind Rajab» την προηγούμενη χρονιά.

Οι Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ εμφανίστηκαν συγκινημένοι από την αντίδραση του κοινού, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους υπήρχαν θεατές που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

Τι παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, το «NAZA» επιχειρεί να παρουσιάσει «λεπτομερώς τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ».

Για τις ανάγκες της παραγωγής πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες μυστικότητας συνεντεύξεις με 24 Ισραηλινούς αξιωματικούς των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, ενώ μέρος των γυρισμάτων έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταράτσες του Τελ Αβίβ.

Στα 80 λεπτά της ταινίας παρουσιάζονται μαρτυρίες σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, από τον ισραηλινό στρατό για τον εντοπισμό προσώπων που θεωρούνταν μέλη της Χαμάς μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Το ντοκιμαντέρ διατυπώνει την κατηγορία ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα πλήγματα σε κατοικίες όπου βρίσκονταν και μέλη των οικογενειών τους.

Ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματικούς που εμφανίζονται στην παραγωγή ισχυρίζεται ότι σε βομβαρδισμούς με στόχο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο έχασαν τη ζωή τους έως και 500 άνθρωποι.

Η ονομασία «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που, σύμφωνα με την ταινία, χρησιμοποιείται στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες», δηλαδή την εκτίμηση για τον αριθμό των αμάχων που ενδέχεται να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν απορρίψει «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία των ανώνυμων προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων στις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

הסרט ״נז״א״ עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה״ל ולמשרתיו. הטענות המוצגות בפרומו אינן נכונות, וחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח. חשוב לי להדגיש, צה״ל הוא צבא ערכי, הפועל בהתאם לדין הבין-לאומי ועל פי ערכים ואמות מידה מקצועיות מחייבות. כך פעלנו לאורך שלוש השנים האחרונות וכך נמשיך לפעול, גם בתנאי הלחימה המורכבים ביותר. כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה״ל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. הדיון הציבורי סביב הסרט ראוי שיתנהל על בסיס עובדות – לא על בסיס מצגי שווא והכפשות שקריות. מאז השבעה באוקטובר צה״ל פועל ללא הרף להגנת המדינה ואזרחיה. אני יחד עם כל מפקדי צה״ל עומד באופן מלא מאחורי חיילי צה״ל, מפקדיו ומשרתיו, ודוחה בשאט נפש את ההכפשות המופרכות נגדם. מי שהקריבו והגנו, ועודם מגנים על המדינה – ראוי שיקבלו גיבוי והגנה חזרה. — דובר צה״ל אפי דפרין – Effie Defrin (@IDFSpokesperson) September 14, 2026

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, είχε τοποθετηθεί δημόσια για την ταινία, αναφέροντας:

«Η ταινία “NAZA” δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρη, αλλά από όσα μπορεί κανείς να δει στο τρέιλερ, παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις IDF και το προσωπικό τους. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο τρέιλερ δεν είναι αληθείς και ορισμένοι μάλιστα παρουσιάζονται με διαστρεβλωμένο και παραποιημένο τρόπο, αποκομμένοι από την πραγματικότητα στο πεδίο».

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε τον τρόπο δράσης του ισραηλινού στρατού, τονίζοντας:

«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης».

Ο Ντέφριν κάλεσε επίσης τους δημιουργούς να δώσουν στις IDF τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη την παραγωγή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει αναλυτική απάντηση στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει.

«Για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων».