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Ένταση προκλήθηκε σε κινηματογραφική αίθουσα στην Ολλανδία κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», όταν η Σαμπίν Τάασα, επιζήσασα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, πήρε τον λόγο και διέκοψε την προβολή. Η ίδια έχασε εκείνη την ημέρα τον σύζυγο και τον γιο της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τάασα εμφανίζεται να κρατά το μικρόφωνο και να απευθύνεται σε έντονο ύφος στους Ισραηλινούς δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ.

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε στον Αβραάμ, τη Σορ και σε όλους τους θεατές.

Η παρέμβασή της προκάλεσε αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα, με ορισμένους παρευρισκόμενους να στρέφονται εναντίον της και να φωνάζουν: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!».

Λίγο αργότερα, η Σαμπίν Τάασα αποχώρησε από την αίθουσα.

Η υποδοχή του «NAZA» στη Βενετία

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ντοκιμαντέρ είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απέσπασε όρθιο χειροκρότημα διάρκειας 24,5 λεπτών. Η συγκεκριμένη διάρκεια χαρακτηρίστηκε ως ρεκόρ για τη διοργάνωση, ξεπερνώντας τα 22 λεπτά που είχε καταγράψει το «The Voice of Hind Rajab» την προηγούμενη χρονιά.

Οι Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ εμφανίστηκαν συγκινημένοι από την αντίδραση του κοινού, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους υπήρχαν θεατές που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

Τι παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, το «NAZA» επιχειρεί να παρουσιάσει «λεπτομερώς τους μηχανισμούς πίσω από τη μεθοδευμένη μαζική θανάτωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ».

Για τις ανάγκες της παραγωγής πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες μυστικότητας συνεντεύξεις με 24 Ισραηλινούς αξιωματικούς των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, ενώ μέρος των γυρισμάτων έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταράτσες του Τελ Αβίβ.

Στα 80 λεπτά της ταινίας παρουσιάζονται μαρτυρίες σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, από τον ισραηλινό στρατό για τον εντοπισμό προσώπων που θεωρούνταν μέλη της Χαμάς μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Το ντοκιμαντέρ διατυπώνει την κατηγορία ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα πλήγματα σε κατοικίες όπου βρίσκονταν και μέλη των οικογενειών τους.

Ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματικούς που εμφανίζονται στην παραγωγή ισχυρίζεται ότι σε βομβαρδισμούς με στόχο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο έχασαν τη ζωή τους έως και 500 άνθρωποι.

Η ονομασία «NAZA» προέρχεται από ακρωνύμιο που, σύμφωνα με την ταινία, χρησιμοποιείται στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες», δηλαδή την εκτίμηση για τον αριθμό των αμάχων που ενδέχεται να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής.

Η απάντηση του ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν απορρίψει «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία των ανώνυμων προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων στις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, είχε τοποθετηθεί δημόσια για την ταινία, αναφέροντας:

«Η ταινία “NAZA” δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρη, αλλά από όσα μπορεί κανείς να δει στο τρέιλερ, παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις IDF και το προσωπικό τους. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο τρέιλερ δεν είναι αληθείς και ορισμένοι μάλιστα παρουσιάζονται με διαστρεβλωμένο και παραποιημένο τρόπο, αποκομμένοι από την πραγματικότητα στο πεδίο».

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε τον τρόπο δράσης του ισραηλινού στρατού, τονίζοντας:

«Είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι οι IDF είναι ένας στρατός που βασίζεται σε αξίες, λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με δεσμευτικές επαγγελματικές αξίες και πρότυπα. Έτσι έχουμε ενεργήσει σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, ακόμη και υπό τις πιο σύνθετες συνθήκες μάχης».

Ο Ντέφριν κάλεσε επίσης τους δημιουργούς να δώσουν στις IDF τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη την παραγωγή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει αναλυτική απάντηση στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει.

«Για να καταστεί δυνατή μια ουσιαστική, επαγγελματική και βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία συζήτηση, αντί να περιοριστούμε σε ψευδείς απεικονίσεις, προσκαλώ τους δημιουργούς της ταινίας να επιτρέψουν σε εκπροσώπους των IDF να παρακολουθήσουν ολόκληρο το φιλμ, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε επί της ουσίας σε καθεμία από τις καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία πρέπει να διεξαχθεί στη βάση πραγματικών γεγονότων και όχι στη βάση ψευδών απεικονίσεων και συκοφαντικών ψεμάτων».