Σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές προχώρησαν οι γαλλικές αρχές την Πέμπτη, μετά την κλιμάκωση των μαθητικών διαδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και έχουν σημαδευτεί πλέον από βίαια επεισόδια. Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν κάνει λόγο για «αστικές ταραχές» και αποδίδει την υποκίνησή τους στη ριζοσπαστική αριστερά. Οι αναταραχές εκδηλώνονται επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν να προηγείται.

🇫🇷 #France: Heavy clashes between students and riot police have erupted across France over the past week as a wave of school protests over overcrowded classrooms, teacher shortages and deteriorating conditions continues to escalate.



The unrest, which began in the Paris region… pic.twitter.com/KmCaqW4SX9 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 1, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

🚨BREAKING: Students rioting in France are now ASSAULTING teachers



This is what years of leftism has led to.



Where is Emmanuel Macron? pic.twitter.com/x0zuipR3uJ — Inevitable West (@Inevitablewest) October 1, 2026

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

🚨 LES LYCÉES FRANÇAIS BRÛLENT



Les BLOCUS continuent partout en France et notamment au lycée Nelson Mandela à NANTES qui a été incendié ce MATIN !!



Le mouvement devrait maintenant s’étendre aux universités. pic.twitter.com/GRGlbO0KMU — Kultur (@Kulturlesite_) October 1, 2026

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

🇫🇷 A young migrant rioter set himself on fire while trying to throw a Molotov cocktail at Maximilien Perret High School in Alfortville, France.

pic.twitter.com/LxhBHpL3sS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».

Ο υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.