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Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Πέμπτης τη Σανάα, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Υεμένης. Η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κινήματος Ανσαραλά, των ανταρτών που είναι ευρύτερα γνωστοί ως Χούθι και διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στους αντάρτες, ανέφερε μέσω X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «σαουδαραβική επίθεση» στη Σανάα και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες.

Έπειτα από μερικά χρόνια αποκλιμάκωσης, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, με ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ανσαραλά, που πέρα από τη Σανάα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας και τις ακτές στην Ερυθρά θάλασσα, και την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, εξορισμένη στην Άντεν (νότια), η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.