Τίποτα δεν έλειπε και τίποτα δεν είχε καταστραφεί. Στα σπίτια βουλευτών της Φινλανδίας, όμως, εντοπίστηκαν ίχνη που δημιούργησαν την υποψία ότι κάποιος είχε μπει μέσα. Αυτή η ασυνήθιστη εικόνα βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της αστυνομίας του Ελσίνκι, με τις αρχές να αναζητούν τι ακριβώς συνέβη και ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας. Ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο χαρακτήρισε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ξένης ανάμιξης, ενώ ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ υπογράμμισε ότι μια επίθεση εναντίον βουλευτή αποτελεί επίθεση στη δημοκρατία. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται ή ποιο ήταν το κίνητρο.

Τα σημάδια που ίσως προορίζονταν να γίνουν αντιληπτά

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο περιέγραψε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Τζούσι Χαλαάχο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα ίχνη να μην ήταν τυχαία.

«Είναι πιθανό αυτά τα σημάδια να αφέθηκαν σκόπιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου οι ένοικοι θα μπορούσαν να τα δουν», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης.

Η εκτίμηση αυτή θέτει το ερώτημα εάν κάποιος επιδίωκε να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στον ιδιωτικό χώρο των βουλευτών. Δεν αποτελεί, ωστόσο, επιβεβαιωμένο συμπέρασμα για τον σκοπό των ύποπτων εισβολών.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου απέφυγε να δώσει ακριβή αριθμό υποθέσεων, χαρακτηρίζοντάς τον «σημαντικό». Οι σχετικές αναφορές έφτασαν στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναφορές είναι πρόσφατες, τα περιστατικά ίσως παλαιότερα

Η χρονική ακολουθία είναι ένα ακόμη κομμάτι της έρευνας. Σύμφωνα με το Euronews, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανέφερε ότι οι γνωστές υποθέσεις εκτείνονται σε μεγαλύτερο διάστημα, με το πρώτο περιστατικό να εκτιμάται ότι συνέβη περίπου πριν από έναν χρόνο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι όλοι οι βουλευτές έχουν κληθεί να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, να αναφέρουν ύποπτες παρατηρήσεις και, όπου χρειάζεται, να καταθέτουν καταγγελία στην αστυνομία.

Η αστυνομία του Ελσίνκι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο Ερευνών. Όπως μεταδίδει το Reuters, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Το μήνυμα Όρπο για την Ουκρανία

Ερωτηθείς για την πιθανότητα να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση μια ξένη δύναμη, ο Πέτερι Όρπο απάντησε ότι αυτό είναι «πολύ πιθανό», χωρίς να κατονομάσει χώρα.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την απάντησή του με τη στάση της Φινλανδίας απέναντι στην Ουκρανία: «Αν κάποιος προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία ή την υποστήριξή μας, για παράδειγμα στην Ουκρανία, αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Η τοποθέτησή του δίνει πολιτική διάσταση στην υπόθεση, αλλά η πιθανή ξένη εμπλοκή παραμένει ενδεχόμενο και όχι διαπιστωμένο εύρημα των ερευνητών.

Η ασφάλεια των βουλευτών δεν σταματά στην πόρτα της Βουλής

Ο Αλεξάντερ Στουμπ έθεσε το ζήτημα σε θεσμική βάση: «Μια επίθεση εναντίον ενός βουλευτή είναι επίθεση εναντίον της δημοκρατίας», δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε καμία μορφή.

Αυτό είναι και το διακύβευμα πέρα από την αστυνομική έρευνα. Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι κατοικίες στοχοποιήθηκαν για εκφοβισμό, η απουσία κλοπών δεν κάνει την υπόθεση λιγότερο σοβαρή. Θα σημαίνει ότι η πίεση προς εκλεγμένους εκπροσώπους έφτασε μέσα στα σπίτια τους — εκεί όπου θα έπρεπε να αισθάνονται ασφαλείς.