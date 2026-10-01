Πριν από την επίθεση στο πιλοτήριο της Flydubai, υπήρχε ένα κενό στους ελέγχους. Αυτό παραδέχθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ο συγκυβερνήτης που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ είχε καταφέρει να περάσει από ένα «παραθυράκι» στους περιορισμούς για τα πληρώματα.

Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή «Fox & Friends», ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ήταν υπήκοος του Ομάν και είχε υποστεί, όπως υποστήριξε, ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Οι νέες δηλώσεις στρέφουν την προσοχή και σε ένα δεύτερο ερώτημα: πέρα από το γιατί επιτέθηκε, πώς είχε εγκριθεί να βρίσκεται στη συγκεκριμένη πτήση.

Ο περιορισμός που, κατά τον Νετανιάχου, δεν λειτούργησε

Σύμφωνα με την εξήγηση του Νετανιάχου, το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς που δεν επιτρέπουν σε πιλότους από χώρες χωρίς διπλωματικές σχέσεις μαζί του να εκτελούν πτήσεις προς τη χώρα.

«Ήταν υπήκοος του Ομάν και έχουμε περιορισμούς που ορίζουν ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πιλότοι από χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ», δήλωσε.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι στην προκειμένη περίπτωση ο περιορισμός δεν απέδωσε: «Προφανώς κατάφερε να περάσει. Άρα υπάρχει ένα παραθυράκι: πώς διασφαλίζουμε ότι ελέγχουμε τους πιλότους εκ των προτέρων».

Το ζήτημα καταγράφει και η Washington Post, η οποία αναφέρει ότι οι έρευνες εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πώς ο συγκυβερνήτης μπορούσε να πετά προς το Τελ Αβίβ παρά τους σχετικούς ισραηλινούς περιορισμούς. Ο ακριβής μηχανισμός που του το επέτρεψε δεν έχει αποσαφηνιστεί δημόσια.

Οι έλεγχοι έγιναν στην πτήση της επιστροφής

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ελέγχθηκε το ιστορικό των πιλότων που ανέλαβαν να μεταφέρουν τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ, μετά την αναγκαστική προσγείωση.

«Ελέγξαμε το ιστορικό τους, αλλά προφανώς υπήρχε ένα παραθυράκι εδώ και το αντιμετωπίζουμε, μεταξύ άλλων», είπε.

Η παραδοχή μεταφέρει μέρος του βάρους από τις ενέργειες του συγκυβερνήτη στις διαδικασίες που προηγήθηκαν της απογείωσης. Παραμένει, ωστόσο, ζητούμενο ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει και σε ποιο σημείο δεν εφαρμόστηκε ο περιορισμός που περιέγραψε ο πρωθυπουργός.

Ο ισχυρισμός για ριζοσπαστικοποίηση και οι απαντήσεις που εκκρεμούν

Για το υπόβαθρο του συγκυβερνήτη, ο Νετανιάχου είπε ότι η εκτίμησή του βασίζεται σε προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι αναμένει απαντήσεις εντός ημερών για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.

Μέσα στο πιλοτήριο, οι επιβάτες κέρδισαν χρόνο ζωής

Η πτήση FZ1073 της Τετάρτης μετέφερε 174 ανθρώπους. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Η επέμβασή τους απέτρεψε την καταστροφή. Οι απαντήσεις που αναζητούνται τώρα αφορούν όσα