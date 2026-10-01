Σε επτά χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην καθηγήτρια ιδιωτικού σχολείου, αφού κρίθηκε ένοχη για οκτώ αδικήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ενός αγοριού που δίδασκε ιδιαίτερα.

Η 65χρονη Ντέμπορα Φράνκλιν ήταν παντρεμένη και βρισκόταν στη δεκαετία των 30 όταν συνέβησαν τα περιστατικά. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο του Σεντ Άλμπανς, η οικογένεια του αγοριού την εμπιστευόταν, επιτρέποντάς της να βρίσκεται στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η Φράνκλιν έβγαζε τα ρούχα της μπροστά στο παιδί, το φιλούσε, το έβαζε να την αγγίζει και προχωρούσε σε πολλαπλές σεξουαλικές πράξεις. Η ίδια ήταν η ιδιωτική δασκάλα του καταγγέλλοντος κατά τη δεκαετία του 1990 και, σύμφωνα με την υπόθεση, τον υπέβαλε σε «επαναλαμβανόμενη σεξουαλική δραστηριότητα» όταν εκείνος ήταν μεταξύ 9 και 12 ετών.

«Η κακοποίηση ήταν μια μόνιμη σκιά στη ζωή μου»

Το θύμα, το οποίο δικαιούται ισόβια ανωνυμία, δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ:

«Κουβαλώ την κακοποίηση μαζί μου σε όλη μου τη ζωή.

Ήταν μια μόνιμη σκιά. Μερικές φορές στο προσκήνιο και μερικές φορές στο παρασκήνιο, αλλά πάντα παρούσα. Η ζωή μου έχει διαμορφωθεί από αυτό που μου συνέβη όταν ήμουν αγόρι.

Ελπίζω αυτή η υπόθεση να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης και τα αγόρια μπορούν να είναι θύματα».

Η Φράνκλιν καταδικάστηκε για οκτώ κατηγορίες προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος του καταγγέλλοντος, ο οποίος σήμερα είναι στη δεκαετία των 40.

Η «φίλη» και τα περιστατικά μέσα στο σπίτι

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον των ενόρκων, ο άνδρας υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη τον αποκαλούσε «αγόρι της», ενώ παράλληλα τον παρότρυνε να είναι διακριτικός ώστε να μην το μάθουν άλλοι άνθρωποι.

Ο ίδιος είπε ότι «δεν θυμάται να έγινε ποτέ δουλειά» κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η Φράνκλιν είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί πως έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο συγκεκριμένο παιδί.

Η ίδια είπε στους ενόρκους ότι ήταν «αρκετά συνηθισμένο για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά να έχουν κοινωνικές επαφές».

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η αδελφή του καταγγέλλοντος είχε κάποτε δει τη Φράνκλιν κάτω από τα σκεπάσματα στο κρεβάτι του αδελφού της, όπως αναφέρει το Sky News.

Οι καταγγελίες για τα περιστατικά

Κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στο γκαράζ του σπιτιού του καταγγέλλοντος, η Φράνκλιν φέρεται να έβγαλε τα ρούχα της και να τον ρώτησε: «Θέλεις να με αγγίξεις;».

Σε άλλη περίπτωση, στο σπίτι της ίδιας, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η Φράνκλιν τον έδεσε στο κρεβάτι της, του κάλυψε τα μάτια με ένα μαντήλι και τον γαργάλησε.

Η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ ανέφερε ότι η Φράνκλιν κατηγορήθηκε βάσει του νόμου περί απρέπειας με παιδιά του 1960, ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ κατά τον χρόνο που διαπράχθηκαν τα αδικήματα. Ο συγκεκριμένος νόμος αντικαταστάθηκε αργότερα από τον νόμο περί σεξουαλικών αδικημάτων του 2003.