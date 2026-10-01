Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Μπουσάν στη Νότια Κορέα, καθώς ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων εγκλωβίστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου σε κανάλι του λιμανιού και εξελίχθηκε σε απρόσμενη… τουριστική ατραξιόν.

Συνολικά 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το σημείο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προκειμένου να δουν από κοντά τον καρχαρία, ενώ οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει ήδη επιχείρηση για την επιστροφή του στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον απομακρύνουν από το κανάλι.

Σκάφη του Λιμενικού και άλλων υπηρεσιών συμμετείχαν στην επιχείρηση, εκτοξεύοντας πίδακες νερού πίσω από τον καρχαρία, με στόχο να τον ωθήσουν σταδιακά προς την ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε βίντεο, ο καρχαρίας απομακρυνόταν κάθε φορά από τα σημεία όπου έπεφταν οι πίδακες νερού.

Οι Αρχές σχεδιάζουν πλέον να χρησιμοποιήσουν ένα δίχτυ, σε νέα προσπάθεια να οδηγήσουν τον καρχαρία έξω από το κανάλι την Παρασκευή, σύμφωνα με την Chosun Daily.

Ο καρχαρίας, που σύμφωνα με τις αναφορές ανήκει στο είδος «bronze whaler», έχει γίνει πλέον κάτι σαν «διασημότητα» στη Νότια Κορέα και έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Bukangi». Το όνομα προέρχεται από το «Buk Hang», όπως αποκαλείται στα κορεατικά το Βόρειο Λιμάνι του Μπουσάν, σε συνδυασμό με την κορεατική κατάληξη «-i».

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αργίας για το Chuseok το περασμένο Σαββατοκύριακο, περίπου 480.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν το παραθαλάσσιο πάρκο όπου έχει εγκλωβιστεί ο καρχαρίας. Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σύγκριση με τον συνήθη ημερήσιο μέσο όρο των περίπου 2.000 επισκεπτών τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου του Μπουσάν.

Ο δήμος προχώρησε την Τρίτη σε μια ιδιαίτερη κίνηση, ανακηρύσσοντας τον καρχαρία επίτιμο πρεσβευτή τουριστικής προβολής της πόλης. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ψηφοφορία στον επίσημο λογαριασμό του δήμου στο Instagram, στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα, με το 91% να ψηφίζει υπέρ της πρότασης, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Αρχές έχουν στραμμένη διαρκώς την προσοχή τους στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου, ενώ το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.