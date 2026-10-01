Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν σήμερα “ιστορική νίκη” την αποχώρηση από το γειτονικό Ιράκ των δυνάμεων των ΗΠΑ που είχαν αναπτυχθεί πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια προκειμένου να πολεμήσουν την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Η εκδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ είναι ο καρπός της ακλόνητης αποφασιστικότητας αυτού του περήφανου έθνους να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης, που είναι σε πόλεμο με τις ΗΠΑ από τα τέλη Φεβρουαρίου και την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, μια σύρραξη που επεκτάθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό ολοκλήρωσαν χθες επισήμως την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του ΙΚ.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003, ανατρέποντας τον επί μακρόν ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2011, αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες του παραμένουν ενεργοί.