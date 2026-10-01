Το πρώτο βραβείο σε έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς επιστημονικής φωτογραφίας βρίσκεται υπό επανεξέταση, μετά τις καταγγελίες άλλων επιστημόνων ότι το βραβευμένο βίντεο δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο ετήσιος διαγωνισμός Small World in Motion της Nikon δέχεται φωτογραφίες και βίντεο που έχουν καταγραφεί με τη χρήση ισχυρών μικροσκοπίων και πραγματοποιείται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Φετινός νικητής ήταν ένα σύντομο βίντεο που υπέβαλε ο δρ Νινγκ Σου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά στην Κίνα.

Το βίντεο με τα κροσσοειδή κύτταρα

Σύμφωνα με την περιγραφή της συμμετοχής, το βίντεο καταγράφει μικροσκοπικές, τριχοειδείς δομές, γνωστές ως κροσσοί, να κινούνται μέσα στους αεραγωγούς ενός παιδιού που πάσχει από σπάνια ασθένεια.

Ο Νινγκ Σου δεν απάντησε στο αίτημα του BBC για σχόλιο, ωστόσο έχει δημοσιεύσει διαδικτυακά απαντήσεις με τις οποίες αρνείται ότι παραβίασε τους κανόνες του διαγωνισμού. Σε απάντησή του σε ανάρτηση της Nikon στο LinkedIn, δεν αμφισβήτησε ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη κατά την επεξεργασία της εικόνας, υποστηρίζοντας όμως ότι η συμμετοχή του παρέμεινε εντός των κανονισμών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του πειραματικού βίντεο, των κροσσών ή της κίνησής τους», ανέφερε.

Το βίντεο του Νινγκ Σου έχει τεχνητά έντονα χρώματα, κάτι που είναι συνηθισμένο στη μικροσκοπία και επιτρέπεται από τους κανόνες του διαγωνισμού. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνήθως πραγματοποιείται χειροκίνητα, με τη χρήση χρωστικών και βαφών στο ίδιο το δείγμα.

Ο ερευνητής παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη «για τη διάκριση και την οπτικοποίηση χαρακτηριστικών στις ανακατασκευασμένες εικόνες σε κλίμακα του γκρι».

Οι ενστάσεις άλλων επιστημόνων

Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του υλικού, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο περιέχει σχήματα και κινήσεις που δεν ταιριάζουν με τις φυσιολογικές κυτταρικές δομές ή συμπεριφορές και ότι οι κροσσοί φαίνονται υπερβολικά μεγάλοι.

Σε σχόλιό του στην ανάρτηση της Nikon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έντουαρντ Φελπς, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, παρατήρησε ότι ορισμένες από τις δομές «εμφανίζονται και εξαφανίζονται» και ότι οι κροσσοί «εμφανίζονται από το πουθενά».

Παράλληλα, ο υποψήφιος διδάκτορας Ίαν Ντόνοβαν από το Ιατρικό Κέντρο UT Southwestern υποστήριξε ότι η αρχική εικόνα φαίνεται να περιέχει ένα χαρακτηριστικό υδατογράφημα που υποδεικνύει ότι έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, δύο πρώην κριτές του διαγωνισμού δήλωσαν ότι έχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο η εικόνα είναι αυθεντική.

Η Nikon ερευνά την υπόθεση

Η Nikon ανέφερε ότι ο Νινγκ Σου «συμμορφώνεται με σεβασμό» στη διαδικασία διερεύνησης και ότι της έχει παράσχει πρόσθετα τεχνικά έγγραφα.

Ο δρ Πάτρικ Χίκι, ο οποίος κατέλαβε την πέμπτη θέση στον διαγωνισμό Small World του 2026, δήλωσε ότι η αναγνώριση που συνοδεύει ένα τέτοιο βραβείο έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 δολαρίων.

«Αν περνάς μεγάλο μέρος του χρόνου σου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο κοιτάζοντας μέσα από ένα μικροσκόπιο, είναι πραγματικά ωραίο να μπορείς να δείξεις στους ανθρώπους και στο κοινό αυτό που βλέπεις», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση μεταξύ επιστήμης και τέχνης και πολλές από τις εικόνες που δημιουργούν οι επιστήμονες έχουν πολύ αφηρημένα και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά».

Ο Χίκι σημείωσε ότι θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εάν αποδεικνυόταν ότι το βραβευμένο βίντεο είχε τροποποιηθεί αθέμιτα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων στον διαγωνισμό και ένας από αυτούς ήταν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσεις πράγματα, ενώ ο άλλος ήταν προφανώς ότι αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί μέσω μικροσκοπίου», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, η Nikon υποστηρίζει ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ωστόσο ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση.

«Αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε ότι παραβιάστηκαν κάποιοι κανόνες», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.