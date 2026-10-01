Έναν εφιάλτη έζησαν νεόνυμφοι στη Μποτσουάνα, όταν ένας ιπποπόταμος επιτέθηκε στο κανό τους και άρπαξε τον 31χρονο Σαμ, τραβώντας τον στον βυθό ενός βάλτου. Η σύζυγός του, Άννα ΜακΚρι, πίστεψε ότι παρακολουθούσε τον άνθρωπο που αγαπά να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της, όμως σε μια στιγμή απόγνωσης έτρεξε μέσα στο νερό και γρονθοκόπησε το τεράστιο ζώο, με αποτέλεσμα εκείνο να αφήσει τον άνδρα και να απομακρυνθεί.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις 10 ημέρες νωρίτερα και βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος στη Μποτσουάνα. Λίγο πριν από την επίθεση, οι δυο τους είχαν ακούσει έναν «τρελό ήχο από πιτσιλιές, γρυλίσματα, μουγκρητά και χάος», προτού το θηλαστικό, βάρους περίπου δύο τόνων, εμφανιστεί μέσα από τα θολά νερά με τα σαγόνια του ανοιχτά.

«Ήταν σαν να με χτύπησε φορτηγό»

Ο Σαμ περιγράφει τη δύναμη της επίθεσης ως την πιο έντονη που έχει αισθανθεί ποτέ, παρομοιάζοντάς την με χτύπημα από φορτηγό. Το στόμα του ιπποπόταμου έκλεισε γύρω από την αριστερή πλευρά του σώματός του, το ζώο δάγκωσε και τον τράβηξε στον πυθμένα του βάλτου.

«Ήμουν κάτω από το νερό, ήταν σκοτάδι και ένιωσα έναν πραγματικά έντονο πόνο από το συντριπτικό δάγκωμα, καθώς ο χαυλιόδοντας του ιπποπόταμου βυθίστηκε στο κάτω μέρος της πλάτης και στον ώμο μου», περιγράφει.

«Το σώμα μου ήταν παγιδευμένο. Για λίγο ένιωσα ότι με άφησε και σκέφτηκα ότι ίσως μπορούσα να ξεφύγω, αλλά μετά έκλεισε τα σαγόνια του στο κάτω μέρος του αριστερού ποδιού μου. Με συνέθλιβε μέχρι θανάτου. Και μετά, μέσα σε μια στιγμή, με άφησε».

Ο Σαμ δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι η σύζυγός του, με την οποία ήταν ερωτευμένος από την εφηβεία και την οποία γνώριζε από την ηλικία των 15 ετών, είχε ουσιαστικά συμβάλει στο να σωθεί η ζωή του. Ο 31χρονος είχε μείνει με τεράστια ανοιχτά τραύματα, μεγέθους γκρέιπφρουτ, ενώ τα έντερά του είχαν βγει από την πλάτη του.

Η Άννα, σε μια στιγμή ακραίου κινδύνου, υποστηρίζει ότι βίωσε αυτό που αποκαλείται «υστερική δύναμη», ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να επιστρατεύσουν τεράστια σωματική δύναμη σε συνθήκες απόλυτης κρίσης. Έτρεξε μέσα στον βάλτο και γρονθοκόπησε τον ιπποπόταμο, με αποτέλεσμα το ζώο να αφήσει τον Σαμ.

«Ήξερα ότι είτε θα πέθαινε μπροστά μου είτε ήταν ήδη νεκρός»

«Όταν ο Σαμ τραβήχτηκε από τη βάρκα, το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση μάχης ή φυγής και ο χρόνος επιβραδύνθηκε δραματικά», λέει η Άννα.

«Αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν μια εμπειρία ζωής, ο μήνας του μέλιτος, αλλά τότε συνειδητοποίησα ότι ο σύζυγός μου είτε θα πέθαινε μπροστά στα μάτια μου είτε ήταν ήδη νεκρός».

«Σκέφτηκα “σε παρακαλώ όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει”. Παρακαλούσα το σύμπαν να τον σώσει καθώς άρχισα να περπατάω μέσα στον βάλτο προς τον ιπποπόταμο», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Ούρλιαζα με μια κραυγή που δεν θα μπορούσα ποτέ να μιμηθώ. Ήταν μια κραυγή γεμάτη θλίψη και τρόμο καθώς έβλεπα τον άνθρωπο που αγαπώ να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου».

«Χτύπησα τον ιπποπόταμο με όση δύναμη είχα. Εκείνη τη στιγμή άφησε τον Σαμ και κολύμπησε μακριά. Μετά είδα ότι υπήρχε πολύ αίμα, το νερό γινόταν κόκκινο και ήξερα ότι υπήρχαν κροκόδειλοι στον βάλτο».

Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος που είχαν ονειρευτεί. Το ζευγάρι είχε επιλέξει ένα σαφάρι στη Μποτσουάνα, καθώς πίστευε ότι ο προορισμός ήταν ασφαλέστερος από άλλους.

Ωστόσο, οι ιπποπόταμοι θεωρούνται τα πιο θανατηφόρα μεγάλα χερσαία θηλαστικά στον κόσμο.

Υπολογίζεται ότι 500 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Αφρική από επιθέσεις ιπποπόταμων, ενώ μόλις το 13% όσων δέχονται δάγκωμα επιβιώνουν και αυτό μόνο εφόσον λάβουν άμεσα ιατρική φροντίδα.

13 ώρες μάχης για να κρατηθεί στη ζωή

Αυτό απείχε πολύ από την περίπτωση του Σαμ. Ο άνδρας έδωσε μια 13ωρη μάχη για να παραμείνει συνειδητός και ψύχραιμος, χωρίς παυσίπονα, ενώ παραλίγο να πεθάνει από αιμορραγία στην άγρια φύση, προτού μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο το επόμενο πρωί.

Πριν από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ζευγάρι είχε περάσει περίπου 15 λεπτά θαυμάζοντας τη βλάστηση σε έναν βάλτο, μέσα σε έναν παραδοσιακό τύπο κανό που ονομάζεται «μόκορο», χωρίς να γνωρίζει ότι ένας ιπποπόταμος βρισκόταν έτοιμος να επιτεθεί.

Λίγο μετά την απελευθέρωσή του από τα σαγόνια του ζώου, ο Σαμ θυμάται: «Ήταν πόνος 10 στα 10, ο μεγαλύτερος πόνος που μπορούσα να φανταστώ χωρίς να χάσω τις αισθήσεις μου».

«Κοίταξα κάτω και είδα ένα τεράστιο τραύμα, πιθανότατα περίπου 15 εκατοστά, κάτω από τη βουβωνική χώρα. Ο μηρός μου είχε ανοίξει και τα έντερά μου κρέμονταν από την πλάτη μου. Ήταν σαν μια φρικτή σκηνή από ταινία τρόμου. Βρισκόμασταν μέσα σε νερό που έφτανε μέχρι τα γόνατα. Με το δεξί μου χέρι κρατούσα τα έντερά μου και με το αριστερό μου χέρι κρατούσα την Άννα από την πλάτη», τόνισε.

«Με βοηθούσε να προχωρήσω μέσα στον λασπώδη βάλτο. Φωνάζαμε και ουρλιάζαμε. Χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά όλοι ήταν σοκαρισμένοι, σαν ελάφια που έχουν παγώσει μπροστά στα φώτα ενός αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόλις κατάφεραν να βγουν από τον βάλτο και να ανέβουν σε βάρκα, η Άννα αντιλήφθηκε το μέγεθος των τραυματισμών του συζύγου της. Ήταν η δεύτερη φορά που σκέφτηκε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει».

Παρά τον τρόμο της, όμως, ανέλαβε δράση. Με οδηγίες του Σαμ, έφτιαξε αυτοσχέδιους επιδέσμους για να περιορίσει την αιμορραγία, χρησιμοποιώντας μια ζώνη για το πόδι του και ένα μαντίλι γύρω από το χέρι του.

«Ο ιπποπόταμος έχασε την κύρια αρτηρία στο πόδι του Σαμ για μόλις 1 χιλιοστό και εκείνη στο χέρι του για 2 χιλιοστά», θυμάται η Άννα. «Είχα το χέρι μου πάνω στα έντερα του Σαμ, προσπαθώντας να τα εμποδίσω να βγουν περισσότερο».

«Οι πιθανότητες να επιβιώσει ήταν εξαιρετικά χαμηλές»

Ο Σαμ έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως σε νοσοκομείο, όμως μετά από δύο ώρες αναμονής το ζευγάρι ενημερώθηκε ότι ελικόπτερο δεν θα μπορούσε να φτάσει εκείνο το βράδυ. Οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν εξαιρετικά χαμηλές.

Καθώς άρχισε να δύει ο ήλιος, κουνούπια κατέκλυσαν την περιοχή και έπεσαν πάνω στις λίμνες αίματος. Ο Σαμ τοποθετήθηκε σε ένα φορτηγό και μεταφέρθηκε πίσω στην κατασκήνωση, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου.

Αφού του έδωσε τις πρώτες βοήθειες με ένα βασικό φαρμακείο, η Άννα άρχισε να τηλεφωνεί. Επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ, η οποία θα οργάνωνε επείγουσα διακομιδή για τις 6:30 το πρωί, ενώ στη συνέχεια μίλησε με επαγγελματίες υγείας που γνώριζε. Όλοι κατέληγαν στην ίδια δυσοίωνη εκτίμηση.

«Ουσιαστικά μου έλεγαν “λυπούμαστε, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει τόσο πολύ με τα έντερά του έξω από το σώμα του”», θυμάται η Άννα.

«Ο Σαμ άκουγε τα πάντα. Το τηλέφωνο ήταν σε ανοιχτή ακρόαση επειδή φοβόμουν πολύ να φύγω από το πλευρό του. Ήξερα ότι μπορούσε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή», είπε.

Η Άννα παρέμεινε ψύχραιμη και επικεντρωμένη στην οργάνωση της διακομιδής, ακόμη και στις πιο οδυνηρές στιγμές, όπως όταν ο Σαμ τηλεφωνούσε στην οικογένεια και στους πιο στενούς φίλους του, ενδεχομένως για τελευταία φορά.

«Είναι τρελό να κάνεις συζητήσεις με τους ανθρώπους που αγαπάς και να τους μιλάς γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν θα ζήσεις», λέει ο Σαμ.

«Άκουγα όλες αυτές τις εκτιμήσεις από επαγγελματίες υγείας ότι δεν θα τα κατάφερνα. Ήταν μια συνεχής μάχη μέσα στο μυαλό μου για να πιστέψω “δεν θα πεθάνω εδώ“».

Το «box breathing» και η προσπάθεια να παραμείνει ζωντανός

Ο Σαμ αποδίδει μέρος της επιβίωσής του στην τεχνική «box breathing», δηλαδή την αργή εισπνοή από τη μύτη για τέσσερα δευτερόλεπτα και την εκπνοή από το στόμα για άλλα τέσσερα. Πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο διατήρησε τους παλμούς ηρεμίας του στους 70 ανά λεπτό και κατάφερε να παραμείνει ήρεμος μέσα σε μια κατάσταση που έμοιαζε αδύνατο να αντιμετωπιστεί.

Ένας ακόμη παράγοντας που τον κράτησε σε εγρήγορση ήταν ο θυμός.

«Συνέχιζα να εκνευρίζομαι, σκεπτόμενος “δεν μπορώ να πεθάνω, μόλις παντρεύτηκα. Υπάρχουν τόσα ακόμη πράγματα που θέλω να κάνω με τη γυναίκα μου”. Το να θυμώνω με παρακινούσε να παραμένω ήρεμος και ξύπνιος», λέει.

Περίπου στις 2 τα ξημερώματα έφτασε μια ομάδα ασθενοφόρου. Ωστόσο, επειδή το όχημά της κόλλησε στην άγρια φύση, οι διασώστες μπορούσαν να φέρουν μαζί τους μόνο ελάχιστο εξοπλισμό.

«Ο Σαμ δυσκολευόταν να μην κάνει εμετό, καθώς χολή, αέρια και αίμα γέμιζαν την κοιλότητα της κοιλιάς του. Ανησυχούσα ότι αν έκανε περισσότερο εμετό, θα έβγαιναν ακόμη περισσότερα από τα έντερά του», λέει η Άννα.

Ο Σαμ, ξαπλωμένος μέσα σε αφόρητο πόνο αλλά έχοντας πλήρη διαύγεια, αρνήθηκε τη μορφίνη, επειδή φοβόταν ότι θα έχανε τις αισθήσεις του και δεν θα ξυπνούσε ποτέ. Αντίθετα, πάλευε να παραμείνει ξύπνιος.

«Ήταν η μεγαλύτερη νύχτα της ζωής μου», λέει. «Τα λεπτά έμοιαζαν με ώρες και ένιωθα ότι ο χρόνος εκτεινόταν στο άπειρο».

Το ελικόπτερο έφτασε στις 6:30 το πρωί

Τελικά, το ελικόπτερο έφτασε περίπου στις 6:30 το πρωί και μετέφερε το ζευγάρι στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Ο Σαμ μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η έκταση των τραυματισμών του.

Πριν υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, η Άννα του είπε «σ’ αγαπώ», χωρίς να γνωρίζει αν ο σύζυγός της θα πέθαινε πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Οι χειρουργοί άνοιξαν το στήθος του για να αποκτήσουν πρόσβαση στα εσωτερικά του όργανα.

Ο Σαμ επέζησε, αλλά παρέμεινε υπό βαριά καταστολή, σε θερμοκοιτίδα και με σωλήνα σίτισης. Οι χειρουργοί εκτιμούσαν ότι θα ξυπνούσε έπειτα από τρεις ημέρες, όμως τα μάτια του άνοιξαν λίγες ώρες αργότερα.

Έμεινε με 20 συνδετήρες στην κοιλιά, προσωρινό σάκο κολοστομίας και μεγάλα τραύματα στο πόδι και την πλάτη, ένα από τα οποία είχε μέγεθος «μπάλας του σόφτμπολ ή γκρέιπφρουτ».

Ο Σαμ είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στους σπονδύλους, ρήξη νεφρού και εσωτερική αιμορραγία. Θα χρειαζόταν αρκετές ακόμη χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση νεκρών μυών και ιστών από το χέρι και το πόδι του.

Τελικά, κατάφερε να επιστρέψει αεροπορικώς στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Εκεί, οι γιατροί εντόπισαν απόστημα στην πλάτη του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη μία επέμβαση.

Η ανάρρωση και η νέα ζωή μέσα από την κεραμική

Οι γαμήλιοι όρκοι της Άννας, «στα καλά και στα άσχημα, στην υγεία και στην ασθένεια», δοκιμάστηκαν στην πράξη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, όμως εκείνη παρέμεινε στο πλευρό του και τον βοήθησε σε κάθε βήμα.

Ο Σαμ δυσκολευόταν να περπατήσει, χρειαζόταν καθημερινή αλλαγή των επιδέσμων και βοήθεια στις περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες. Η κινητικότητά του είχε επηρεαστεί τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσε ούτε να φορέσει μόνος του τις κάλτσες του.

Κατά τη διάρκεια των πολλών μηνών ανάρρωσης, ο Σαμ, που αγαπούσε τα σπορ περιπέτειας και προηγουμένως ασχολούνταν με την αναρρίχηση, το σκέιτμπορντ και το σέρφινγκ, ανακάλυψε ένα πολύ πιο ήρεμο χόμπι: την κεραμική.

Η νέα δραστηριότητα του έδωσε μια διέξοδο την περίοδο που η κινητικότητά του ήταν περιορισμένη και τον ενέπνευσε. Πλέον δημιουργεί κεραμικά έργα, τα οποία πουλά για να συγκεντρώνει χρήματα ώστε να αγοράζονται σκέιτμπορντ για παιδιά που έχουν λιγότερες δυνατότητες, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης της Liberty.

Ο Σαμ συνεχίζει να αναρρώνει από τα τραύματά του. Παρακολουθεί συνεδρίες φυσικοθεραπείας δύο φορές την εβδομάδα και κάνει θεραπευτικό μασάζ για να αντιμετωπίζει τις επώδυνες κράμπες.

Παρά τις δυσκολίες, έχει επικεντρωθεί στο να βοηθήσει άλλους μέσα από τις δημιουργίες κεραμικής του, που φέρουν το όνομα «Simple Soulshine», και γνωρίζει ότι στάθηκε εξαιρετικά τυχερός που επέζησε.