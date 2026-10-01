Η Κρίστα Πάικ, η γυναίκα από το Τενεσί που επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη, παρέμενε ζωντανή το ίδιο βράδυ, ακόμα και μετά τη χορήγηση δύο ενέσεων με θανατηφόρα φάρμακα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η Πάικ, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς της το 1995, είναι η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών στο Τενεσί. Η φαινομενικά αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, η οποία θα την καθιστούσε την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, σημειώθηκε έπειτα από μια πολύωρη καθυστέρηση νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η δολοφονία και η καταδίκη της Κρίστα Πάικ

Το 1996, σώμα ενόρκων έκρινε την Κρίστα Πάικ ένοχη για τον βασανισμό και τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, σε μια επίθεση που πραγματοποίησε μαζί με τον σύντροφό της και μία φίλη της. Οι δράστες τραυμάτισαν επανειλημμένα τη Σλέμερ με κοπίδι, χάραξαν ένα πεντάλφα στο στήθος της και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο της.

Μόνο η Πάικ, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή της δολοφονίας, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, ήταν 17 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς ήταν πολύ νέος για να μπορεί να του επιβληθεί η θανατική ποινή στο Τενεσί.

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, δεν αρνείται την ενοχή της. «Ζω αυτή την εκτέλεση κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μου», είχε δηλώσει στους «New York Times» νωρίτερα τον Σεπτέμβριο. «Ό,τι κι αν συμβεί στις 30 Σεπτεμβρίου, αυτό δεν θα είναι πια η κόλασή μου».

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο η Πάικ θα καταδικαζόταν με τον ίδιο τρόπο εάν δικαζόταν σήμερα. Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι η αρχική νομική υπεράσπισή της δεν παρουσίασε επαρκώς το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί ως παιδί, καθώς και την παραμέληση που είχε βιώσει.

Αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες, παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, συνέβαλαν στην ψυχική της κατάσταση την περίοδο κατά την οποία διέπραξε τη δολοφονία. Παράλληλα, η ηλικία της βρισκόταν μόλις πάνω από το νόμιμο όριο ώστε να μπορεί να εξεταστεί η επιβολή της θανατικής ποινής.

«Η Κρίστα Πάικ πιθανότατα δεν θα καταδικαζόταν σε θάνατο εάν δικαζόταν σήμερα», δήλωσε η Ρόμπιν Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή. «Πολλά έχουν αλλάξει».

Η οικογένεια της Κολίν Σλέμερ, πάντως, εξακολουθεί να υποστηρίζει σθεναρά την ποινή που επιβλήθηκε στην Πάικ. Η Μέι Μαρτίνεζ, μητέρα της Σλέμερ, επιμένει ότι η 50χρονη δεν θα μπορούσε να εξιλεωθεί για τη δολοφονία. «Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ, μα ποτέ, να με πείσει ότι έχει αλλάξει», είχε δηλώσει στους «Times».

Η δικαστική μάχη για να σταματήσει η εκτέλεση

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δικηγόροι της Πάικ επιχείρησαν να εμποδίσουν την εκτέλεσή της, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει στήριξη σε άλλες γυναίκες στη φυλακή και ότι το έγκλημά της δεν μπορούσε να εξεταστεί ανεξάρτητα από τα τραυματικά παιδικά της χρόνια.

Παράλληλα, έθεσαν υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο το ιατρικό προσωπικό μπορεί να χορηγήσει τα θανατηφόρα φάρμακα χωρίς να προκαλέσει υπερβολικό πόνο. Σε προσφυγή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης, υποστήριξαν ότι η διαδικασία προκαλούσε στην Πάικ «περιττή αγωνία» και παραβίαζε την απαγόρευση της σκληρής και ασυνήθιστης τιμωρίας που προβλέπει η Όγδοη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ότι δεν επρόκειτο να παρέμβει προκειμένου να επιτρέψει στην Πάικ να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή.

Την Τετάρτη, ομοσπονδιακό εφετείο ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση, κρίνοντας ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να εξεταστεί η υπόθεση. Έπειτα από καθυστέρηση περίπου εννέα ωρών, το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεση και οι Αρχές της Πολιτείας επιχείρησαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από το τέλος της ημέρας, ώστε να αποφύγουν τον επαναπρογραμματισμό της.

Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου διαφώνησαν με την απόφαση που επέτρεψε την εκτέλεση. Η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ έγραψε ότι η πλειοψηφία «εμποδίζει χωρίς λόγο» το εφετείο να εξετάσει πλήρως το επιχείρημα της Πάικ.

Τι συνέβη κατά την απόπειρα εκτέλεσης

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι ακριβώς πήγε στραβά κατά τη χορήγηση των θανατηφόρων φαρμάκων την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Πάικ, της είχαν χορηγηθεί δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης, ωστόσο δεν είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Όπως ανέφεραν, η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά, ενώ ακουγόταν να ροχαλίζει. Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες κατά την απόπειρα εκτέλεσης περιέγραψαν την Πάικ ως έχουσα κάποιο επίπεδο αντίληψης του περιβάλλοντός της. Παρότι οι κουρτίνες έκλεισαν για σχεδόν μία ώρα, οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπορούσαν να ακούν την αναπνοή της και σταθερό ροχαλητό.

Το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Τενεσί ανακοίνωσε αργότερα ότι η Κρίστα Πάικ είχε μεταφερθεί σε ιατρική μονάδα εκτός των εγκαταστάσεων της φυλακής.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά που το Τενεσί αντιμετώπισε προβλήματα με τη χορήγηση θανατηφόρων φαρμάκων. Τον Μάιο, η Πολιτεία ακύρωσε μία από τις τέσσερις προγραμματισμένες εκτελέσεις, επειδή το ιατρικό προσωπικό δεν κατάφερε να εντοπίσει φλέβα για τη χορήγηση των θανατηφόρων ουσιών.

Αναστολή των εκτελέσεων

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινιτών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ.

«Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής αποτελεί μία από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένουν να διεξάγεται με (…) αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Λι . Παράλληλα ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ

«Δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είχαμε δίκιο, αλλά όλες οι ανησυχίες της Πάικ αποδείχθηκαν βάσιμες: δυσκολία στην εύρεση φλέβας, σπασμένες φλέβες, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παραμένει καλυμμένο με πέπλο μυστικότητας», κατήγγειλαν οι δικηγόροι της.