Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των ΗΠΑ προειδοποίησαν τον Γκάρι Κασπάροφ και τον επί μακρόν συνεργάτη του, Ιβάν Τιουτρίν, ότι κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με μήνυμα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου και πρώην πρωταθλητή στο σκάκι.

Όπως έγραψε ο Κασπάροφ, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η είδηση, σύμφωνα με την οποία, μαζί με τον από χρόνια συνεργάτη μου και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας, Ιβάν Τιουτρίν, βρισκόμαστε σε κατάλογο στόχων δολοφονίας, δεν με εξέπληξε, ωστόσο είναι ένα σοκ».

«Οι λιθουανικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας μάς ενημέρωσαν ότι οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα. Το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω», πρόσθεσε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.